Skurriler Bericht: Russische Agenten sollen Fäkalien im Koffer eines US-Beamten hinterlassen haben

In einem Bericht des Wall Street Journal wird behauptet, dass eine geheime FSB-Abteilung, die hochrangige US-Amerikaner im Land beobachtete, oft "Visitenkarten" in den Häusern ihrer Zielpersonen hinterlassen habe. Die Agenten wollten so ihre Anwesenheit bekannt machen, so "Quellen" der Zeitung.

Eine geheime Einheit des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), die damit beauftragt sein soll, hochrangige Amerikaner im Land zu verfolgen, soll oft "Visitenkarten" in den Häusern ihrer Zielpersonen hinterlassen haben, einschließlich Fäkalien in deren Toiletten und in einem Koffer. Das behauptete das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf "Quellen".

Laut "hochrangigen westlichen Beamten, russischen Journalisten und Analysten", die aus dem Land geflohen sind, war die FSB-Abteilung für Spionageabwehr (DKRO), die laut der Zeitung für die Verhaftung des WSJ-Journalisten Evan Gershkovich und mehrerer anderer US-Bürger verantwortlich ist, "für eine Reihe seltsamer Vorfälle" verantwortlich.

So wird dem Bericht zufolge spekuliert, dass die russischen Agenten etwas mit dem "mysteriösen Tod" eines Hundes eines ungenannten US-Diplomaten, der "Verfolgung" der Kinder eines Botschafters und platten Reifen an Botschaftsfahrzeugen zu tun haben.

Die Agenten, die für die geheime Einheit arbeiten, legen angeblich auch oft Wert darauf, dass ihre Zielpersonen wissen, dass sie verfolgt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen sie in mindestens einem Fall eine verbrannte Zigarette auf einem Toilettensitz hinterlassen haben. Sie gingen sogar so weit, "Fäkalien in nicht gespülten Toiletten in den Häusern von Diplomaten und im Koffer eines hohen Beamten zu hinterlassen, der aus Washington zu Besuch kam", so das Wall Street Journal.

Im Zeitungsbericht wird weiter behauptet, dass die DKRO-Agenten auch in die Zimmer von Amerikanern eingebrochen waren, um Wanzen zu platzieren. Auch hatten sie versucht, Botschaftsangestellte zu rekrutieren und sogar junge Frauen zu benutzten, um in Moskau stationierte US-Marines zu überreden, Geheimnisse zu verraten.

Weder der Kreml noch der FSB oder die US-Behörden haben sich bisher zu dem Bericht geäußert.

Der WSJ-Reporter Evan Gershkovich befindet sich weiterhin in Russland in Haft. Der 31-jährige Journalist wurde Ende März in der Nähe einer Militäreinrichtung in der zentralrussischen Stadt Jekaterinburg festgenommen und der Spionage beschuldigt. Sowohl das Wall Street Journal als auch die US-Behörden haben die Vorwürfe zurückgewiesen, wobei US-Außenminister Antony Blinken behauptete, dass Gershkovich "zu Unrecht inhaftiert wurde".

Zu einem möglichen Gefangenenaustausch mit Gershkovich sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, dass Russland mit den USA in dieser Angelegenheit in Kontakt stehe, dass aber alle diesbezüglichen Gespräche "in aller Stille" geführt werden sollten. Die laufenden Verhandlungen wurden vom Weißen Haus bestätigt. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, es habe Gespräche gegeben, aber diese Gespräche haben keinen klaren Weg zu einer Lösung aufgezeigt.

