Deutschland-Trend sieht AfD vorn – Demokratie kann man üben

"Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes", so der große Lyriker Bertolt Brecht in früheren, dunklen Jahren im Land. Ist die aktuelle parlamentarische Demokratie bei 78 AfD-Abgeordneten zu 736 Großkoalitionären in Berlin bereits politisch und inhaltlich überfordert, fragte Autor Uli Gellermann.

Quelle: Gettyimages.ru © Sean Gallup / Staff

Von Uli Gellermann Der ARD-Deutschland-Trend, eine relativ zuverlässige Vor-Wahl-Umfrage, sieht die AfD bei 20 Prozent und damit vor der SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Zum AfD-Ergebnis sind zwischen verlegenem Schweigen und blankem Hass so ziemlich alle Reaktionen zu lesen und zu hören. AfD, das Schmuddelkind Die AfD war bisher eindeutig das Schmuddelkind im Medienbild. Ein Höhepunkt der Anti-AfD-Kampagne war das STERN-Titelbild mit einem Foto von Alice Weidel, das eine fette Kommentarzeile zierte, die das Wort "Hass" mit zwei "SS-Runen" schrieb (Anmerkung der Red.: es handelt sich um Frakturschrift, nicht "SS-Runen"). Das ist der Trend: Die AfD wird als eine Art Nazi-Partei verkauft, und wer die wählt, ist kein Demokrat. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe auch: Die Höcke-Tagebücher. Exklusiv. #Weidel#AfD#Stern. pic.twitter.com/RMomCbnd6a — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) June 27, 2023 20 Prozent Nazis im Parlament? Sitzen also jetzt 20 Prozent Nazis im Parlament? Sind die tapferen deutschen Demokraten jetzt alle im antifaschistischen Widerstand? Da die Medien die Wahlumfragen beeinflussen – wie sie auch das Wählerverhalten beeinflussen – darf dieses Ergebnis eigentlich nicht sein. Offenkundig bilden die deutschen Medien zunehmend weniger jene gesellschaftliche Wirklichkeit ab, die von den Wählern empfunden wird. Kampagnen-Journalismus Tatsächlich erschöpfen sich die Mehrheitsmedien in den letzten Jahren zunehmend in einer üblen Sorte des Kampagnen-Journalismus, der um zwei Kerne kreiste: Wer Zweifel an der staatlichen Corona-Politik äußerte, der war ein "Leugner" und rechts. Wen das Wort "Leugner" an die Holocaust-Leugner erinnerte, der hatte den Sinn der Kampagne begriffen. Es ging nicht um das Argumentieren, sondern um das Diffamieren. Über die NATO schweigen Sawsan Chebli: "Wer AfD wählt, ist selbst rechtsextrem und rassistisch" Die zweite staatlich gewünschte und von den Medien massiv bis heute verbreitete Botschaft kennt auch jeder: Der Russe ist unser Feind, sein Krieg in der Ukraine ist ein Verbrechen. Auch hier war und gilt Differenzieren als Feind-Propaganda, so als wäre Deutschland selbst im Krieg, sei von den Russen angegriffen worden und müsse um seine staatliche Existenz kämpfen. Dass es im Ukraine-Krieg wesentlich um die NATO und deren Ausdehnung geht, durfte und darf bis heute nicht gesagt werden. Erst recht darf nicht über die Rolle der NATO als Speerspitze des US-Imperialismus publiziert werden. Schwangerschaft von Männern Statt mit der Wahrheitsfindung beschäftigt man sich in den Reaktionen gern mit dem korrekten Gendern oder mit der Schwangerschaft von Männern und mit der Frage, wie viele Geschlechter gerade unterwegs sind. Wer brav seiner Arbeit nachgeht oder sich um einen entspannten Feierabend kümmert, an dem gehen solche Diskussionen weit vorbei. Schutz kostet Unterwerfung Selbst einen warmen, trockenen Sommer darf der Wähler und Medienkonsument nicht mehr genießen: Nach der Angst vor dem Virus kam die Angst vor dem Russen. Jetzt soll sich die Angst vor dem Klima ausbreiten. Angst macht gefügig. Wer Angst hat, sucht Schutz und Schutz kostet Unterwerfung – Unterwerfung unter die Schützer. Inhaltliche Befassung verboten Mitten im Parlament sitzen 78 Abgeordnete von 736, die in wesentlichen Themen fundamental eine andere Meinung haben als die Mehrheit der Abgeordneten. Eigentlich nennt man eine solche Gruppe Opposition. Und eigentlich sollte sich die Mehrheit mit dieser Minderheit inhaltlich auseinandersetzen. Aber die AfD gilt als dermaßen rechts, dass sich, angesichts der rechten deutschen Geschichte, eine inhaltliche Befassung damit anscheinend verbietet. Ist die parlamentarische Demokratie angesichts eines Verhältnisses von 78 Oppositionellen zu 736 Großkoalitionären nicht stark genug für eine offene Debatte? EU-Vertrag ohne Volksabstimmung Die AfD kommt aus der CDU. Es waren CDU-Mitglieder, die sich gegen eine Majorisierung deutscher Positionen durch die Europäische Union wehren wollten. Tatsächlich bricht EU-Recht häufig deutsches Recht. Zudem ist die EU spätestens seit dem Vertrag von Nizza im Jahr 2003 auch ein Militärbündnis mit eigenem Militärausschuss und eigenem Militärstab. Dass der EU-Vertrag nie über eine Volksabstimmung sanktioniert wurde, macht die Bedenken der AfD plausibel. Eigentum ist "zentrales Prinzip" der Wirtschaftspolitik Plausibel ist für echte Demokraten weder die Haltung der AfD zur NATO, von der sie in ihrem Grundsatzprogramm schreibt, dass sie "den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands" entspricht, noch der Glaube an das "Eigentum" als "zentrales Prinzip" der Wirtschaftspolitik, auch wenn die AfD mit diesem "Prinzip" ihre Nähe zur CDU-SPD-FDP-Koalition dokumentiert. Angesichts der Verheerung, die von den Eigentümern der Pharma- und der Rüstungs-Industrie zu verantworten ist, zeigt die AfD deutlich, dass sie keine Alternative ist. Aus Aktion kann Besserung resultieren Draußen, außerhalb des Parlamentes, fragt die außerparlamentarische Opposition ihre Mitkämpfer nicht nach ihrer politischen Herkunft. Wenn man doch fragt, kann man feststellen, dass es neben CDU-, SPD- und Grünen-Wählern auch AfD-Sympathisanten in den Aktionen gibt. Aus der gemeinsamen Aktion kann auch die Besserung der jeweiligen politischen Haltung resultieren. Auch aus den CDU-, SPD- und Grünen-Wählern können noch Demokraten werden. Sie müssen nur üben. Zuerst veröffentlicht auf der Medienplattform RATIONALGALERIE am 9. Juli 2023. Uli Gellermann ist Filmemacher und Journalist. Seine Erfahrungen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern begründen seine Medienkritik. Er ist Herausgeber der Internetseite rationalgalerie.de. Mehr zum Thema – Die ach so gefährliche AfD - Was ist dagegen schon eine Regierung im Kriegswahn



RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

