"Nie wieder" – Bundespräsident Steinmeier und das verlogene Gedenken ans Warschauer Ghetto

Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Warschauer Ghetto-Aufstandes gesprochen. "Nie wieder", sagte er dabei – wieder einmal. Unsere Autorin Marina Achmedowa findet, dass er diese hehren Worte durch den Kontext seiner Rede entwertet hat.

Quelle: www.globallookpress.com © Bernd von Jutrczenka/dpa

Von Marina Achmedowa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reiste anlässlich des 80. Jahrestages des Aufstandes im Warschauer Ghetto nach Warschau und sprach dort neben dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und dem israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog. Steinmeier entschuldigte sich für die Verbrechen der Deutschen, erinnerte an die Verantwortung, die die Deutschen immer noch für sie trügen, und sprach den Satz aus: "Nie wieder." Meinung "Würdiges" und "unwürdiges" Gedenken, oder: Mit der ARD am deutschen Wesen genesen "Nie wieder" sind für mich gewichtige Worte, fast eine Lebensphilosophie, fast ein Zauberspruch. Aber Steinmeier hat sie in einer solchen Nachbarschaft ausgesprochen, dass er ihnen die ganze Kraft und Essenz entzogen hat. Als Kind habe ich viele Memoiren von KZ-Häftlingen gelesen. Sie schockierten mich, schmerzten mich, ließen mich aber gleichzeitig verstehen, was ich im Erwachsenenalter niemals akzeptieren könnte – Gewalt, Demütigung von Schwachen, Terror. Und als zum ersten Mal diese Worte "Nie wieder" von den Seiten der Bücher erklangen, die ich las, die zu Inschriften an den Eingängen der befreiten Konzentrationslager wurden, wurden sie in meinem kindlichen Geist zu einem Siegel, das sich auf die Gewalt legte. Für mich als Kind war es so: Die Faschisten haben Böses getan, Millionen von Menschen wurden zu Opfern, aber am Ende versammelten sich erwachsene, humane Menschen und akzeptierten das weltweit oberste Abkommen: "Nie wieder." Es war beruhigend. Dies war eine Art Garantie, dass die schreckliche Gewalt nie wieder passieren würde. Ja, ich greife jetzt auf sehr einfache Worte zurück, aber auch in der Kindheit ist alles einfach. Und dann lag ich mit meinen Kindheitsgefühlen gar nicht so falsch. 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Die internationale Gemeinschaft hat geschworen, die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs nie wieder zuzulassen. Aber jetzt haben wir das Jahr 2023. Als Erwachsener habe ich Steinmeiers Worte gelesen. "Nie wieder", sagt er, "es bedeutet, dass wir fest auf der Seite der Ukraine stehen, zusammen mit Polen und unseren anderen Verbündeten". Ja, leider kann ein bestimmter Kontext selbst die mächtigsten Worte ruinieren. Sogar Zaubersprüche. Vor ein paar Tagen, kurz vor Steinmeiers Reise nach Warschau, traf ich einen Mann, dem die Flucht aus Kiew gelungen war. Ich hörte mir seine Geschichte über den lokalen ukrainischen Terror an. Er sagte: "Wenn die Einwohner von Kiew Angst vor irgendjemandem haben, ist es definitiv nicht Russland." Sie haben Angst vor den eigenen Leuten – der Territorialverteidigung, dem SBU, dem Personal der militärischen Registrierungs- und Rekrutierungsbüros. Sie haben Angst, direkt auf der Straße erwischt zu werden, sie haben Angst, Telefone zu überprüfen, sie haben Angst, für Korrespondenz oder ein falsches Abonnement hart bestraft zu werden. Aber sie schweigen. Die Angst ist zu groß. Was ist das, wenn nicht Terror? Das ist Terror. Steinmeiers Weihnachtsansprache: Die "Großherzigkeit im Umgang miteinander kann uns niemand nehmen" Ja, wir selbst haben viele Videobeweise für Hinrichtungen von Zivilisten gesehen. Videos der Folter. Ja, es ist Terror, Gewalt, Brutalität, Demütigung der Schwachen. Und die Worte "Nie wieder" können und sollten in der Nachbarschaft der modernen Ukraine einfach nicht auftauchen. Aber sie sind aufgetaucht. Ist Steinmeier naiv? Ich glaube nicht. Wissen diese Präsidenten, was wirklich in der Ukraine vor sich geht? Ich denke schon. Warum tötet der Bundespräsident mächtige Worte und sagt tatsächlich: "Nie wieder zum Terror, lasst uns den Terror unterstützen?" Politische Konjunktur. Oder vielleicht das Fehlen einer wirklichen Verantwortung für den Terror des Zweiten Weltkriegs. Und Gott weiß, was noch. Aber für mich sagt das erwachsene "Nie wieder" in diesem Zusammenhang nur eines: Der höchste Vertrag der Welt wurde verletzt. Das Siegel wurde entfernt. Der Zauber hat seine Kraft verloren. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte funktioniert nicht mehr. Marina Achmedowa ist Schriftstellerin, Journalistin und Mitglied des Menschenrechtsrates der Russischen Föderation. Sie schreibt für die Zeitschrift "Der Experte". Man kann ihr auch auf ihrem Telegram-Kanal folgen. Mehr zum Thema – Steinmeiers neueste Durchhalterede an die Deutschen: Dieses "Wir" gibt es nicht

