Psychologische Tyrannei bleibt Tyrannei: Notizen vom Rande der narrativen Matrix

Von Caitlin Johnstone

Sicher ist es angenehmer, dort zu stehen, wo die meisten von uns stehen, als vor dem Lauf einer Waffe, aber man sollte dies nicht mit Freiheit verwechseln. Es ist schön, dass man hier die Regierung kritisieren darf und in den Läden kaufen kann, was man sich leisten kann. Es wäre vielleicht auch angenehm, in einem Bottich zu leben und sein Gehirn an eine virtuelle Welt des endlosen Vergnügens anzuschließen, aber das wäre keine Freiheit. Psychologische Tyrannei bleibt Tyrannei.

Wir werden niemals Veränderungen erleben, solange es den Propagandisten gelingt, eine kritische Masse von Menschen davon zu überzeugen, nicht auf Veränderungen zu drängen. Wir werden verkommene Agenden niemals aufhalten, solange Propagandisten eine kritische Masse von Menschen manipulieren können, damit sie diesen Agenden zustimmen. Propaganda ist der Feind Nummer eins. Jede andere Lösung, über die geredet wird, ist zweitrangig gegenüber dem Umstand, dass das Imperium in der Lage ist, eine kritische Mehrheit der Menschen psychologisch zu manipulieren. Wahlstrategien, Organisierung, Aktivismus, Proteste ‒ all das wird nicht zustande kommen, solange die öffentliche Wahrnehmung kontrolliert wird.

Die gute Nachricht ist, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Massenmedien auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen ist, während sich unsere Fähigkeit, nicht autorisierte Ideen und Informationen miteinander zu teilen, auf dem höchsten Stand aller Zeiten befindet. Die schlechte Nachricht ist, dass es immer noch nicht hoch genug ist und die Online-Zensur zunehmend abweichende Meinungen unterdrückt.

Also müssen wir uns bewegen. Was wir tun müssen, ist daran zu arbeiten, das öffentliche Misstrauen in die imperialen Medien zu verschärfen und den Menschen dabei helfen, zu sehen, dass sie von den Mächtigen ständig getäuscht werden. Propaganda funktioniert nur, wenn die Menschen der Quelle vertrauen. Das ist die Frontlinie der Revolution. Alles andere kommt an zweiter Stelle, denn solange man sich nicht mit der Tatsache auseinandersetzt, dass unser Feind die mächtigste Narrativ-Kontrollmaschine in der Geschichte der Zivilisation aufgebaut hat, werden sich keine revolutionären Ideale jemals manifestieren können. Die imperiale Meinungsmache sollte daher unser primäres Ziel sein: die Nachrichtenmedien des Imperiums und seine Manipulatoren in Hollywood und im Silicon Valley anzugreifen, ihre Lügen zu enthüllen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Institutionen zu schwächen, sodass die Menschen nicht länger von ihnen manipuliert werden können.

Jeder positiven Veränderung im menschlichen Verhalten – ob individuell oder kollektiv – geht immer eine Bewusstseinserweiterung voraus. Alles, was wir tun müssen, ist das öffentliche Bewusstsein dafür zu erweitern, was wirklich passiert. Je mehr Menschen aufwachen, desto mehr Menschen werden verfügbar sein, um uns zu helfen.

Jeder gesunde Impuls wird von unseren Herrschern verbogen. Das Streben nach Gleichstellung der Frauen führte zu einer Verdoppelung der Belegschaften und einer Kürzung der Gehälter. Der Drang nach Rassengleichheit und LGBT-Rechten wurde dahingehend verbogen, dass man dafür imperialistische politische Parteien wählen muss. Der gesunde Impuls für globale Arbeitersolidarität führte dazu, dass die imperialistischen Manager des Narrativs mit dem Finger auf die Linke zeigen, dass man "Solidarität" mit Demonstranten in einer vom Imperium angegriffenen Nation und mit ukrainischen Soldaten zeigen muss, die in einem US-Stellvertreterkrieg kämpfen. Alles Gesunde wird verbogen.

Nichts davon bedeutet, dass diese gesunden Impulse ungesund sind. Nur weil die Manager des Narrativs sie in Richtung Krankheit verbogen haben, heißt das nicht, dass wir keine gesunden Impulse mehr haben sollten. Das Problem sind nicht Bewegungen für soziale Gerechtigkeit usw. ‒ es sind die Manipulationen, die über sie gestülpt werden. Aus diesem Grund lege ich so viel Wert darauf, die imperiale narrative Kontrolle zu brechen. Die Fähigkeit des Imperiums, die vorherrschenden Narrative in unserer Gesellschaft zu manipulieren, macht uns ineffektiv und verwirrt. Solange wir ihre Fähigkeit, die Wahrnehmung der Realität zu verbiegen, nicht zerstören können, haben sie uns in der Hand.

Sich der US-Kriegstreiberei gegen China zu widersetzen, eröffnet der Antikriegsfraktion der Linken einen Bereich, in dem sie die Antikriegsfraktion der Rechten übertreffen kann, denn die meisten Rechten, die gut darin sind, Kriegstreiberei gegen Russland zu bekämpfen, sind absolut nutzlos, wenn es darum geht, den Frieden mit China zu bewahren. Es gibt eine kleine Fraktion von US-Liberalen, die sowohl beim Thema Russland als auch beim Thema China nützlich sind, aber so ziemlich alle anderen Rechten sind nur beim Thema Russland zu gebrauchen.

Die meisten Linken könnten viel besser darin sein, gegen die Kriegstreiberei gegen China vorzugehen, die auf eine wirklich albtraumhafte Konfrontation zuzusteuern scheint. Damit könnte die Antikriegsfraktion der Linken einen Teil des Bodens zurückerobern, den sie an die Antikriegsfraktion der Rechten verloren hat. Im besten Fall baut die wahre Linke ihren Ruf als echte Antikriegsmacht wieder auf und gewinnt einen Teil der öffentlichen Sympathie zurück, die nach rechts abgewandert ist. Ein weiteres positives Szenario könnte eintreten, wenn die Antikriegsfraktion der Rechten darauf reagiert, indem sie ihren Einsatz verdoppelt und weniger gegen China hetzt, um relevant zu bleiben.

Eigentlich ist es gut, dass junge Menschen sensibler werden und mehr Sensibilität von der Welt einfordern. Die Welt ist beunruhigt, weil es nicht genug Sensibilität gibt, nicht weil es zu viel davon gibt. Die Welt braucht weichere Herzen, nicht härtere. Es braucht mehr Menschen, die sich mit Neugier nach vorne lehnen und nicht mit kalter Apathie zurücklehnen. Es braucht mehr emotionale Intelligenz und weniger emotionale Betäubung. Wir haben gesehen, wie eine Welt aussieht, die von hartgesottenen Männern regiert wird: alles andere als gut.

Steigert eure Sensibilität weiter, schabt weiterhin die Gleichgültigkeit aus euren Herzen. Man kann nicht von der Schönheit der Welt umgehauen werden, wenn die eigenen Augen mit dem grauen Star der Unempfindlichkeit befallen sind. Und eine dicke Haut zu haben, verspricht zudem miesen Sex.



Aus dem Englischen

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin aus Melbourne, Australien. Ihre Website findet sich hier und man kann ihr auf Twitter unter @caitoz folgen.