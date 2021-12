Die US-Hegemonie macht die Welt nicht friedlicher

Ein Kommentar von Caitlin Johnstone

"Ich würde eine Militäraktion nicht ausschließen", sagte Senator Roger Wicker gegenüber dem Moderator von Fox News, Neil Cavuto. "Ich denke, wir machen einen Fehler, wenn wir Optionen vom Tisch nehmen. Ich würde also hoffen, dass der Präsident diese Option auf dem Tisch behält."

"Was bedeutet Militäraktion, Senator?", fragte Cavuto.

"Nun, eine Militäraktion könnte bedeuten, dass wir mit unseren Schiffen im Schwarzen Meer stehen und Zerstörung auf die russische Militärmacht regnen lassen", antwortete der Senator. "Das könnte es bedeuten. Es könnte bedeuten, dass wir uns beteiligen – und das würde ich nicht ausschließen. Ich würde amerikanische Truppen vor Ort nicht ausschließen. Sie wissen, dass wir nukleare Erstanwendung nicht ausschließen. Wir glauben nicht, dass es passieren wird. Aber es gibt bestimmte Dinge in Verhandlungen – wenn es hart auf hart geht –, die man nicht vom Tisch nehmen sollte."

Wicker betonte, dass seine Position dabei völlig überparteilich sei.

"In dem Maße, wie Sie Demokraten in der Show hatten, direkt vor mir, die sagten, wir sollten härter sein, unterstütze ich das und schätze das", sagte Wicker. "Ich denke, sie repräsentieren die Angst, die wir haben, die Erkenntnis, die wir im Kongress haben, dass der Verlust einer freien demokratischen Ukraine durch eine russische Invasion ein Wendepunkt für ein freies Europa bedeuten würde."

Die Top-Diplomatin der Biden-Regierung und neokonservative Putschistin in der Ukraine, Victoria Nuland, ging zwar nicht ganz so weit, behauptete aber, dass ein vermeintlicher Angriff auf die Ukraine Russland finanziell von der ganzen Welt abschneiden würde.

"Worüber wir sprechen, würde im Wesentlichen darauf hinauslaufen, Russland vollständig vom globalen Finanzsystem zu isolieren, mit all den Folgen, die es für russische Unternehmen, für das russische Volk, für seine Arbeits-, Reise- und Handelsfähigkeit mit sich bringen würde", sagte Nuland gegenüber dem Senatsausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Beziehungen am vergangenen Dienstag.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Spannungen zwischen den NATO-Mächten und Moskau um die Ukraine nach einem zweistündigen Gespräch zwischen Präsident Joe Biden und Präsident Wladimir Putin entspannen oder verschärfen. Aber es ist bereits jetzt völlig klar, dass wir immer aggressiver über die Situation getäuscht werden. Wie der Blog "Moon of Alabama" neulich erklärte, ist das Narrativ, dass Russland zu einem nicht provozierten Einmarsch in die Ukraine bereit sei, bestenfalls fadenscheinig und könnte leicht so ausgelegt werden, dass Russland als Aggressor dasteht, sollte ein zukünftiger Angriff auf die Rebellengebiete im Osten der Ukraine durch US-, NATO- und ukrainische Truppen eine von Putins roten Linien überschreiten und eine militärische Reaktion Moskaus auslösen. Was auch immer passiert, Falken in der US-Politik- und Medienklasse versuchen weiterhin, die Öffentlichkeit für eine direkte militärische Konfrontation zwischen den nuklearen Supermächten zu begeistern.

"Wenn Russland in ein Nicht-NATO-Land eindringt, das für die von den USA geführten Operationen im Irak/Afghanistan entscheidend war, dessen Integrität wir 1994 garantiert haben und dessen Verteidigung wir materiell unterstützen, so kurz nach der Aufgabe unserer Verbündeten in Kabul, dann wird der Schaden für die Glaubwürdigkeit der USA und ihre Hegemonie unermesslich sein", twitterte Noah Rothman von MSNBC als Beitrag zu der Ukraine-Kontroverse.

In diesem Tweet ist einiges los. Zum Beispiel die lächerliche Behauptung, dass die Ukraine bei den von den USA geführten Operationen im Irak und in Afghanistan eine "entscheidende" Rolle gespielt habe. Und die bizarre Andeutung, Washington habe 1994 garantiert, die Integrität der Ukraine militärisch zu verteidigen. Aber am interessantesten ist das erfrischend ehrliche Eingeständnis von Rothman, dass – wenn die Falken im Falle eines Ukraine-Konflikts ihren Willen durchsetzen – die Söhne und Töchter der Menschen in einem Krieg wegen etwas so Dummem wie "US-Glaubwürdigkeit und Hegemonie" sterben werden.

Tatsächlich ging es bei allen US-Kriegen der vergangenen Jahrzehnte um die US-Hegemonie. Wenn sie geführt wurden, dann wurden sie immer als heroische Verteidigungshandlungen gegen böse feindliche Angreifer dargestellt; Selbstverteidigung, Verteidigung der Menschenrechte, Verteidigung von Freiheit und Demokratie, Verteidigung von Bevölkerungen, die sich nicht selbst verteidigen können, usw. In der imperialen Doktrin der US-Politik- und Medienklasse greift das Imperium nie an, es "verteidigt".

Aber wenn man die zugrunde liegenden Ursachen dieser Militärinterventionen aufschlüsselt, laufen sie immer darauf hinaus, die unipolare Hegemonie der USA zu bewahren – das heißt unbestrittene Weltherrschaft. Es ist kein Zufall, dass sich der US-Militärinterventionismus am stärksten auf Gebiete von hohem geostrategischem Wert konzentriert, sich darauf konzentriert, die Kontrolle über die entscheidenden Ressourcen und Schifffahrtswege der Welt aufrechtzuerhalten, ungehorsame Regierungen militärisch zu umzingeln und die Fähigkeit kontinuierlich erweitern, schnell verheerende Angriffe auf jede Bevölkerung zu starten, die sich gegen den Willen des Imperiums stellt.

Das ist der wahre Grund, warum man in letzter Zeit so viel hysterisches Geschrei über China hört und über Regierungen, wie Russland, die mit China kooperieren. Das hat nichts mit der Ukraine oder Taiwan oder der Einmischung in Wahlen oder Menschenrechtsbedenken in Xinjiang zu tun. Es liegt daran, dass China die Führungsmacht eines aufstrebenden Blocks von nicht mit dem Imperium alliierten Regierungen ist, der die US-Hegemonie bedroht. Es liegt daran, dass Russland und China sich immer mehr angenähert haben, nachdem die Manager des westlichen Imperiums das genaue Gegenteil vorhergesagt hatten.

Die frühere Außenministerin Hillary Clinton sagte beim Bloomberg New Economy Forum im vergangenen Monat, sie höre "seit Jahren, dass Russland eher bereit sei, sich auf den Westen zuzubewegen, eher bereit sei, sich positiv mit Europa, Großbritannien und den USA zu engagieren, wegen Problemen an seiner Grenze, wegen des Aufstiegs Chinas." Aber genau das sei nicht passiert: "Das haben wir nicht gesehen", sagte Clinton. "Was wir stattdessen gesehen haben, ist eine konzertierte Anstrengung von Putin, China vielleicht noch mehr zu umarmen."

Hätten sich die Vorhersagen der Architekten des US-Imperiums bewahrheitet, wäre das 2017 von Gilbert Doctorow beschriebene Russland-China-Tandem nie entstanden, und China wäre dadurch viel schwächer und anfälliger für US-Subversion gewesen. All die panischen Versuche Zustimmung zu erzeugen, die wir in den vergangenen Jahren seitens der Manager des Imperiums erlebt haben, sind auf die verzweifelte Notwendigkeit zurückzuführen, Kurskorrekturen vorzunehmen, nachdem die Prognosen bezüglich China und Russland flach gefallen sind.

Wie Noam Chomsky kürzlich bemerkte, besteht die wahre "Bedrohung", die China darstellt, darin, dass es nicht dazu gebracht werden kann dem Willen des US-Imperiums nachzukommen.

"Die USA werden die Existenz eines Staates nicht tolerieren, der nicht wie Europa eingeschüchtert werden kann, der nicht den Befehlen der USA folgt, wie es Europa tut, sondern seinen eigenen Kurs verfolgt. Das ist die Bedrohung", sagte Chomsky letzten Monat gegenüber Democracy Now.

Was auch immer man für eine Meinung über Chomsky hat, man kann nicht leugnen, dass er hier Recht hat. Die Manager des Imperiums haben nach dem Fall der Sowjetunion entschieden, dass die USA den Aufstieg einer anderen rivalisierenden Supermacht um jeden Preis verhindern müssen. Und alle Versuche, die man sieht, China und sein geostrategisches Unterstützungssystem zu untergraben, sind einfach die Auswirkungen dieses Entscheids – genau wie beabsichtigt.

Aber was sind die Konsequenzen dieses Entscheids? Was bedeutet es, wenn der allererste unipolare planetarische Hegemon der Geschichte diese unipolare Hegemonie aufrechterhalten muss, selbst wenn dies bedeutet, einen dritten Weltkrieg gegen ein Bündnis atomar bewaffneter Nationen zu riskieren? Was bedeutet es, wenn der Niedergang eines Imperiums auf die imperiale Doktrin trifft, dass die Herrschaft über den Planeten mit allen notwendigen Mitteln aufrechterhalten werden muss, und wenn wir jetzt US-Senatoren im nationalen Fernsehen darüber sprechen hören, einen nuklearen Erstschlag gegen Russland zu starten, falls es in eine Nation einmarschiert, die kaum ein Amerikaner auf einer Landkarte finden könnte?

Es bedeutet, dass die Welt sehr viel unsicherer geworden ist.

Das Hauptargument, das man von denen hören wird, die das Fortbestehen einer von den USA geführten Weltordnung unterstützen, ist, dass, wenn nicht Washington die Welt regieren würde, es Peking oder Moskau wären, was einfach dummer "Wenn-ich-es-nicht-stehle-wird-es-jemand-anderes-stehlen"-Unsinn ist, der nicht durch Fakten belegt ist. Der Planet hatte bis vor drei Jahrzehnten nie einen unipolaren Hegemon. Es steht nichts im Gefüge der Realität festgeschrieben, das besagt, dass es einen geben muss. Und alle Zeichen aus Peking und Moskau zeigen, dass diese Regierungen eine multipolare Welt wollen – und nicht eine unipolar dominierte. Außerdem ist es nicht so, dass die USA in dieser Zeit die globale Vorherrschaft sonderlich sexy hätten aussehen lassen. Denn schließlich haben sie sich selbst ausgebrannt, und stehen jetzt am Rande des Zusammenbruchs.

Das andere Hauptargument, das man für die unipolare Hegemonie der USA hören wird, ist die Behauptung einer "Pax Americana", die die Welt zu einem friedlicheren Ort macht. Aber wie wahr ist das, wenn die unipolare Hegemonie der USA durch endlose Gewalt aufrecht erhalten werden muss und die Menschheit jetzt zu einem Weltkrieg zwischen mächtigen atomar bewaffneten Nationen gezwungen wird?

Schließlich hat die Pax Americana bereits seit der Jahrhundertwende in geostrategischen Vorherrschaftskriegen der USA Millionen von Menschen getötet und zig Millionen Menschen vertrieben. Allein der von den USA unterstützte Angriff auf den Jemen wird bis Ende dieses Jahres 377.000 Menschen getötet haben. Und die Schrecken nehmen kein Ende. Einseitige Hungersanktionen gegen ungehorsame Bevölkerungen ermorden vorsätzlich Zivilisten auf der ganzen Welt. Und jetzt, wo die USA nicht mehr in der Lage sind, schwächere Nationen einfach zu zerschlagen, werden wir mit der üblichen "Verteidigungs"-Propaganda über die Ukraine und Taiwan gefüttert, um Unterstützung für einen Weltkrieg im Atomzeitalter zu gewinnen.

Die westlichen Medien schreien seit Jahren, dass Russland jeden Moment in die Ukraine einmarschieren werde. Die Narrative, die man uns über Taiwan einimpft, sind offenkundig propagandistisch. Alles, was sie tun, ist die Öffentlichkeit einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie Aggressionen zustimmt, die so gefährlich sind, dass sie ganz allein das Argument entkräften, die unipolare Hegemonie der USA mache die Welt sicherer oder friedlicher.

Das alles muss nicht so sein. Es gibt keinen Grund, warum Nationen nicht einfach zum Gemeinwohl zusammenarbeiten können, anstatt mit Weltuntergangs-Waffen zu den Ideen einiger Idioten zu wedeln, um der Notwendigkeit willen einen ganzen Planeten zu beherrschen. Es gibt keinen Grund, warum die USA uns alle mit diesen wahnsinnigen unipolaristischen Aggressionen gefährden müssen, und jeder sollte aufhören, sie dabei zu unterstützen.

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin mit Sitz in Melbourne, Australien. Ihre Website findet sich hier und sie twittert auf @caitoz

