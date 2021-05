EU in der Grünen-Falle: "Niemand hat die Absicht, das Fliegen zu verbieten"

Umweltschutz ist en vogue – und da will natürlich jeder noch schnell ein Stück vom Kuchen, bevor die Grünen alles wegfuttern. Besonders hungrig: Frans Timmermans. Der sozialdemokratische Klimakommissar will die Grünen in ihrem eigenen Stadion besiegen.