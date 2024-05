Bericht: USA verlieren weltweit an Boden gegenüber Russland und China

Die Unterstützung Israels hat dem Ansehen der USA im Nahen Osten geschadet. China und Russland haben ihr Ansehen auf der Welt verbessert, während sich jenes der USA verschlechtert hat.

Quelle: Gettyimages.ru © Jacek Boczarski/Anadolu

Während sowohl China als auch Russland ihr Ansehen auf der Welt im vergangenen Jahr verbessert haben, hat sich die Zustimmung zu den USA im Nahen Osten und sogar in Europa verschlechtert. Dies geht aus einer Umfrage hervor, für die Menschen aus 53 Ländern befragt wurden. Analyse Im US-Auftrag? EU-Von der Leyen droht China mit Sanktionen Die Umfrage mit dem Titel "Democracy Perception Index 2024" wurde von der deutschen Firma Latana im Auftrag der Alliance of Democracies erstellt, einer Nichtregierungsorganisation unter der Leitung des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. In den meisten Ländern Asiens und des Nahen Ostens/Nordafrikas (MENA) werden Russland und China laut den Befragten inzwischen genauso positiv gesehen wie die USA, während die Zustimmung zu Washington aufgrund des Gaza-Konflikts stark zurückgegangen ist. Unter den Europäern ist die Unterstützung für die USA ebenfalls zurückgegangen. "Zum ersten Mal seit dem Beginn der Biden-Administration haben viele westeuropäische Länder wieder ein negatives Bild von den USA", so Frederick DeVeaux, ein führender Forscher bei Latana. Die Umkehrung der zuvor positiven Einstellung war "besonders deutlich in Deutschland, Österreich, Irland, Belgien und der Schweiz", so DeVeaux. Das Ansehen der USA hat seit dem letzten Jahr weltweit gelitten, vor allem in den Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, in denen Menschen befragt wurden – Algerien, Ägypten, Indonesien, Malaysia, Marokko und der Türkei. Die Forscher führten dies auf die unmissverständliche Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen durch US-Präsident Joe Biden zurück. China.org: Baerbock sabotiert die Normalisierung der deutsch-chinesischen Beziehungen In der Zwischenzeit wird die Einstellung zu Russland und China in allen Regionen außer Europa laut der Umfrage immer positiver. Europa ist neben den USA die einzige Region, die immer noch dafür ist, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland wegen des Ukraine-Konflikts abzubrechen, während der Rest der Welt es vorzieht, weiterhin mit Moskau Geschäfte zu machen. Die Welt ist auch "gespalten zwischen dem Westen und dem Rest", wenn es darum geht, Peking zu sanktionieren, wenn es auf der Insel Taiwan "einmarschieren" würde. Der Democracy Perception Index ist eine jährliche Umfrage, die in 53 Ländern durchgeführt wird. Für die diesjährige Untersuchung wurden rund 63.000 Personen nach ihrer Meinung über "Demokratie, Geopolitik und globale Machtakteure" befragt. Mehr zum Thema – Staats- und Regierungschefs der Eurasischen Wirtschaftsunion halten Jubiläumsgipfel in Moskau ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.