Bloomberg: Russische Milliardäre bringen ihre Aktiva nach Russland zurück

Reiche Russen bringen ihr Vermögen in ihr Heimatland zurück – wegen der möglichen Enteignung, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. So zogen es die meisten der von den Sanktionen betroffenen russischen Milliardäre vor, ihr Geld nach Russland zu verlegen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die meisten russischen Milliardäre, gegen die Sanktionen verhängt wurden, verlagern nun ihr Vermögen nach Russland. Darüber schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Geschäftsleute, die sich anonym dazu geäußert haben. Die meisten von ihnen sind dabei, ihr Leben in Russland aufzubauen und nicht im Ausland zu arbeiten, so die Agentur weiter. Einige Vermögende suchen nach einer Möglichkeit, ihr Geld im Westen zu behalten, doch das wird immer schwieriger, da die "bewährten Systeme" nicht mehr funktionieren. So bieten Zypern und die Schweiz beispielsweise keine Dienstleistungen mehr für die Verwaltung von Familienstiftungen an, wenn die Gründer oder Begünstigten russische Staatsbürger sind. Zwei russische Milliardäre erklärten gegenüber Bloomberg sogar, dass sie nur in Russland Geschäfte machen können, ohne sich über eine mögliche Beschlagnahmung ihres Vermögens Gedanken machen zu müssen: "Zwei russische Milliardäre, die aus Angst vor Repressalien anonym bleiben wollten, sagten, sie könnten jetzt nur noch in Russland Geschäfte machen, um sich keine Gedanken mehr über mögliche Beschlagnahmungen von Vermögenswerten machen zu müssen. Ein anderer sanktionierter Tycoon, der sein Vermögen in seine Heimat verlagert hat, sagte, er habe noch nicht herausgefunden, wie er seine Nachfolge regeln solle, aber er und seine Familie hätten sich ein neues Leben in Russland aufgebaut." Mehr zum Thema – Schweiz beteiligt sich nicht an Task-Force zum Aufspüren russischer Oligarchengelder

