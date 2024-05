Blasphemie von Selenskij zu orthodoxen Ostern: Gott trägt Ärmelabzeichen mit ukrainischer Flagge

Inmitten der Feierlichkeiten zum orthodoxen Osterfest behauptete der ukrainische Präsident Selenskij, Gott trage ein Ärmelabzeichen mit der ukrainischen Flagge. Seinerseits erklärte Wladimir Putin, die Osterfeiern in Russland ermutigten zu guten Taten und Bestrebungen.

Quelle: Gettyimages.ru © Hakan Akgun/ dia images

In einer Videobotschaft an die Ukrainer zu orthodoxen Ostern hat sich der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij eine seltsame Erklärung gegönnt. Laut Selenskij sei Gott ein Verbündeter der Ukraine geworden. Das einschlägige Video wurde auf der Webseite seines Büros veröffentlicht. Der Politiker behauptete, dass der "alte Nachbar", der angeblich gewollt habe, zum Bruder zu werden, sich aufgrund seiner Handlungen nun "für immer von der Ukraine entfernt" habe. Selenskij fuhr fort: "Die Welt sieht es. Gott weiß es. Und wir glauben: Gott hat ein Ärmelabzeichen mit der ukrainischen Flagge auf seiner Schulter. Mit einem solchen Verbündeten wird das Leben definitiv den Tod besiegen." Seinerseits gratulierte der russische Präsident Wladimir Putin den orthodoxen Russen zu Ostern mit den Worten, dass christliche religiöse Organisationen jetzt, "inmitten ernsthafter Herausforderungen", denjenigen helfen, die Aufmerksamkeit bräuchten. Der russische Staatschef betonte, dass die Osterfeiern in Russland "reiche spirituelle Traditionen haben, die Millionen von Menschen vereinen, von Generation zu Generation weitergegeben werden und zu guten Taten und Bestrebungen inspirieren". Russisch-Orthodoxe Kirche gibt Bemühungen um Waffenstillstand zu Ostern auf Die orthodoxe Kirche in der Ukraine wird durch die Orthodoxe Kirche der Ukraine (OKU) und die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (UOK) vertreten, die einst als selbstverwaltete Kirche mit weitgehenden Autonomierechten Teil der Russisch-Orthodoxen Kirche war. Im Mai 2022 erklärte die UOK ihre "volle Autonomie und Unabhängigkeit" vom Moskauer Patriarchat. Unter Hinweis auf ihre angebliche Verbindung zu Russland unterstützte das ukrainische Parlament im Oktober 2023 die erste Lesung eines Gesetzentwurfs zum Verbot der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche. Die Behörden verhängten Sanktionen gegen einige Mitglieder des UOK-Klerus. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU begann, Strafverfahren gegen den UOK-Klerus einzuleiten und "Spionageabwehrmaßnahmen" durchzuführen – Durchsuchungen von Bischöfen und Priestern, Kirchen und Klöstern auf der Suche nach Beweisen für "antiukrainische Aktivitäten". Mehr zum Thema – Ein weiterer Bischof der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche verhaftet

