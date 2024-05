Sullivan: US-Hilfe wird Offensive der Ukraine im Jahr 2025 unterstützen

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, ist der Ansicht, dass die US-Hilfen eine Offensive der Ukraine im Jahr 2025 ermöglichen werden. Er fügte hinzu, dass Kiew mit der Unterstützung aus Washington in der Lage sein werde, seine Verteidigung aufrechtzuerhalten.

Die US-Militärhilfe in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar wird der Ukraine helfen, 2025 in die Gegenoffensive zu gehen. Dies behauptete der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gegenüber der Financial Times.

Allerdings rechnet er trotz der zugesagten Hilfe für Kiew mit einem russischen Vorstoß auf dem Schlachtfeld in den kommenden Monaten, denn "man kann nicht sofort einen Schalter umlegen." Sullivan glaubt jedoch, dass Kiew mit der Unterstützung Washingtons in der Lage sein wird, die Verteidigungslinie zu halten und Russland noch in diesem Jahr zu begegnen.

Wie die Zeitung anmerkte, wird die Offensive der Ukraine im Jahr 2025 von einer Aufstockung der Mittel durch den US-Kongress und der Zustimmung des Weißen Hauses abhängen. Weitere Hilfen könnten jedoch gefährdet sein, wenn Donald Trump, der sich wiederholt gegen militärische Unterstützung für Kiew ausgesprochen und ein schnelles Ende des Konflikts versprochen hat, wiedergewählt wird.

Am 24. April unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Gesetzesvorlage zur Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von fast 61 Milliarden US-Dollar. Dies erfolgte nach einem mehr als sechsmonatigen Genehmigungsverfahren im Kongress.

Am selben Tag gab das Pentagon bekannt, was in dem neuen Hilfspaket von einer Milliarde US-Dollar für Kiew enthalten sein wird:

Stinger-Flugabwehrraketen;

RIM-7 Sea Sparrow und AIM-9 Sidewinder-Raketen;

zusätzliche Munition für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer;

155mm- und 105mm-Artilleriegranaten;

Bradley-Schützenpanzer;

TOW- und Javelin-Panzerabwehrraketensysteme.

Am 29. April behauptete die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, dass die Ukraine im Rahmen des genehmigten Hilfspakets bereits Waffen erhalten habe. Russland verurteilt die westlichen Waffenlieferungen an Kiew.

In dieser Woche teilte die Direktorin des US-Geheimdienstes, Avril Haines, mit, es gebe eine "Verschiebung" des Konflikts zugunsten Russlands und die Möglichkeit eines Durchbruchs russischer Kräfte in den Gebieten Donezk und Charkow.

Im April behauptete der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Alexander Syrski, dass die Situation im Osten des Landes durch die russische Militäroffensive eskaliert sei. Später sagte er, dass sich die ukrainischen Truppen "auf neue Linien" westlich von Nowomichailowka, Semjonowka und Berdytschi zurückziehen würden.

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte seinerseits, dass die russischen Truppen "weiterhin das System der feindlichen Festungen entlang der gesamten Kontaktlinie knacken." Seit Anfang des Jahres habe das russische Militär 547 Quadratkilometer Territorium in den neuen Regionen unter seine Kontrolle gebracht. In den vergangenen zwei Wochen haben russische Truppen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums die Siedlungen Nowobachmutowka, Semjonowka, Berdytschi und Otscheretino in der Donezker Volksrepublik befreit.

