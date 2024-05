Sacharowa: NATO-Übung "Steadfast Defender" ist eine Vorbereitung auf einen Konflikt mit Russland

Russlands Außenministerium hat die größten NATO-Übungen seit 40 Jahren kritisiert. Das Bündnis wies darauf hin, dass es diese Übungen wegen des Krim-Beitritts zu Russland und der Einleitung der militärischen Sonderoperation in der Ukraine durch Moskau durchführt.

Quelle: Gettyimages.ru © Sean Gallup

Die NATO trainiert im Rahmen der Übung "Steadfast Defender" Bündnisaktionen gegen Russland, das Bündnis bereite sich ernsthaft auf einen "potenziellen Konflikt" mit der russischen Armee vor, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie erklärte: "Aber es ist die NATO, die einen hybriden Krieg gegen Russland in allen operativen Umgebungen und in allen geografischen Richtungen begonnen hat. Und nicht nur einen hybriden – im Konflikt um die Ukraine sind die NATO-Mitglieder aktiv an einer echten militärischen Konfrontation mit unserem Land beteiligt." Die Übung "Steadfast Defender" ist die größte Militärübung der Allianz seit 1988. Mehr als 90.000 Soldaten aller Teilstreitkräfte aus 32 NATO-Staaten werden von Januar bis Mai daran teilnehmen. Die Übung findet in ganz Europa statt, insbesondere im Vereinigten Königreich, in Estland, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Rumänien, der Slowakei und Schweden. Analyse Wie die NATO den Westen mit antirussischer Agitation einer Gehirnwäsche unterzieht Auf der NATO-Webseite heißt es, dass das Bündnis aufgrund der "russischen Annexion der Krim" im Jahr 2014 häufiger Manöver durchführt. Nachdem Russland die militärische Sonderoperation in der Ukraine gestartet hat, ist der Block noch mehr damit beschäftigt, Moskau einzudämmen und die umfassendsten Verteidigungspläne seit dem Kalten Krieg zu erstellen. Sacharowa ging auch auf die Anschuldigungen der NATO gegen Russland ein, bösartige hybride Aktivitäten zu betreiben. Sie bezeichnete die Anschuldigungen als "Desinformation, die eine antirussische Hysterie schürt". Die entsprechende Erklärung wurde von der NATO am 2. Mai veröffentlicht. Darin heißt es, Russland wende sich mit Sabotage, Desinformationskampagnen, Cyber-Bedrohungen und Gewalt gegen die Mitgliedsstaaten der Allianz. Die NATO verpflichtete sich daraufhin, in enger Abstimmung mit den Bündnisstaaten einzeln und gemeinsam zu reagieren und "die uns zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen und zu verbessern, um Russlands hybriden Aktionen zu begegnen". Mehr zum Thema - "Deutliche Schritte in Richtung Krieg" – Bundeswehr bereitet Deutschland auf NATO-Großübung vor

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.