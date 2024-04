Pro-Palästina-Proteste an US-Universitäten eskalieren mit Gewalt und Verhaftungen

Überall in den USA kommt es an Universitäten zu angespannten Auseinandersetzungen zwischen Polizeikräften und Aktivisten, die von Israel die Beendigung des Krieges im Gazastreifen fordern. Die Demonstranten haben die Universitäten und die Regierung aufgefordert, die Beziehungen zu Israel abzubrechen, und sind sogar so weit gegangen, Gebäude der New York University zu stürmen.

Polizisten setzten Pfefferspray und Betäubungsgranaten ein, als sie Dutzende propalästinensische Demonstranten festnahmen, die an der Universität von Texas in Austin gezeltet hatten. Nach Angaben der Texas Tribune wurden am Montag mindestens 40 Personen verhaftet.

Einige Studenten wehrten sich gegen die Verhaftung und wurden von den Beamten fortgezerrt, während andere "Schande" riefen und den Polizeibus mit Wasser bewarfen.

🚨BREAKING: Texas State troopers are now making arrests at the University of Texas at Austin (UT Austin)At least six pro-Hamas protesters have been arrested in the past 5 minutes.pic.twitter.com/7Nw38rYNSs — AJ Huber (@Huberton) April 29, 2024

"Die UT Austin hat das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit um Unterstützung gebeten, um die Sicherheit der Campus-Gemeinschaft zu schützen und unsere institutionellen Regeln durchzusetzen, wie zum Beispiel die Regel, die Lager auf dem Campus verbietet", so die Universität in einer Erklärung.

TEXAS STATE TROOPERS HAVE SURROUNDED THE ENCAMPMENT AT UT AUSTIN AND ARE STARTING TO MAKE ARRESTS pic.twitter.com/EfhibHTFUi — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 29, 2024

Mehr als 800 Demonstranten wurden seit dem 18. April auf US-Campus festgenommen, darunter mehr als 200 an vier Universitäten am Samstag, berichtet die New York Times.

Student is assaulted by mob. @NYPDDaughtry Many students have called the police but where are you???We are in danger. pic.twitter.com/ghZWuMgb6y — Jessica Schwalb (@jessicaschwalb7) April 30, 2024

Die Columbia University hat damit begonnen, an den Protesten beteiligte Studenten zu suspendieren, nachdem eine Frist zum Verlassen eines Lagers auf dem Campus in New York City am Montag um 14 Uhr Ortszeit abgelaufen war. Die Studenten weigern sich, das behelfsmäßige Lager, zu dem Dutzende von Zelten gehören, zu verlassen.

"Wir wurden aufgefordert, uns aufzulösen, aber es ist gegen den Willen der Studenten, sich aufzulösen", sagte Sueda Polat, eine der Organisatorinnen des Protests, gegenüber Reportern. "Wir lassen uns nicht von der Universität unter Druck setzen." Sie fügte hinzu, dass das Camp "nicht verlegt wird, außer mit Gewalt".

Das Weiße Haus hat einige der während der Proteste zu hörenden Äußerungen verurteilt und die Aktivisten beschuldigt, antisemitische Parolen zu rufen und jüdische Studenten einzuschüchtern. "Diese gefährlichen, entsetzlichen Äußerungen sind erschütternd und sollten als Weckruf dienen. Es ist abscheulich, zur Ermordung von Juden aufzurufen", betonte der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses Andrew Bates am Freitag.

Obwohl die USA ihre Besorgnis über das Verhalten der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) im Gazastreifen zum Ausdruck brachten, forderten sie keinen sofortigen umfassenden Waffenstillstand. Nach Angaben der von der Hamas geführten Behörden wurden im Gazastreifen mehr als 34.000 Palästinenser getötet.

Die jüngste Runde der Gefechte wurde durch den Überfall der Hamas und verbündeter militanter Gruppen auf den Süden Israels am 7. Oktober ausgelöst. Bei dem Überfall kamen rund 1.200 Menschen ums Leben, mehr als 200 Geiseln wurden in den Gazastreifen gebracht. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass die IDF nicht aufhören werden, bis sie "die Eliminierung der Hamas-Brigaden" in der dicht besiedelten palästinensischen Enklave abgeschlossen haben.

