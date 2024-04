Protest eskaliert: Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Polizisten vor Parlament in Tiflis

In der Nähe des georgischen Parlamentsgebäudes kam es in Tiflis am Sonntag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, welche gegen den Gesetzentwurf über "ausländische Agenten" protestierten. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen die Demonstranten einsetzen.

Quelle: Gettyimages.ru © Davit Kachkachishvili/Anadolu

Bei Protesten gegen den Gesetzentwurf über "ausländische Agenten" kam es am Sonntag in Tiflis in der Nähe des georgischen Parlamentsgebäudes zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dies berichtete ein Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS vom Ort des Geschehens. Die Demonstranten, die sich am Haupteingang des georgischen Parlaments versammelt hatten, versuchten, zur Bühne vor dem Parlamentsgebäude zu gehen, die für eine für den 29. April geplante Kundgebung von Anhängern der Regierungspartei aufgebaut worden war. Die Polizei hinderte sie daran, woraufhin ein Handgemenge ausbrach. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen die Demonstranten einsetzen. Spezialeinheiten waren mit Wasserwerfern und Spezialausrüstung vor dem Parlament erschienen, um die Kundgebung aufzulösen. Das georgische Innenministerium rief die Demonstranten dazu auf, sich ruhig zu verhalten und sich an die Gesetze zu halten. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag auf dem Platz der Ersten Republik in Tiflis, wo die Organisatoren der Veranstaltung mehrere Stunden lang Reden hielten und die Rücknahme des Gesetzentwurfs über ausländische Agenten forderten. Später marschierten sie zum Parlament. Mehr zum Thema - "Nicht den Weg der Ukraine gehen" – Georgien debattiert Gesetz über ausländische Agenten

