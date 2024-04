WSJ: US-Geheimdienste sehen keine Kreml-Spuren bezüglich Nawalnys Todes

Nach Angaben des Wall Street Journal fanden US-Geheimdienste keine Anzeichen dafür, dass die russische Leitung in den Tod Alexei Nawalnys verwickelt war. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete den WSJ-Artikel trotzdem als "leere Spekulation", die nicht beachtenswert sei.

Quelle: Legion-media.ru © Roses Nicolas/Abaca/Sipa USA

Die Tageszeitung Wall Street Journal berichtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin nach Angaben der US-Geheimdienste keinen Befehl zur Ermordung des Oppositionsaktivisten Alexei Nawalny gegeben habe. Der Zeitung zufolge sind die CIA, das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und die Geheimdienstabteilung des Außenministeriums zu diesen Schlussfolgerungen gelangt. Analyse Warum wollte Putin den inhaftierten Dissidenten Alexei Nawalny austauschen? Laut dem Bericht des WSJ stützt sich die Einschätzung der US-Nachrichtendienste sowohl auf geheime Informationen als auch auf die Analyse öffentlich bekannter Fakten, einschließlich des Zeitpunkts des Todes Nawalnys und der Auswirkungen auf Putins Wahlkampf. Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge haben die US-Geheimdienste ihre Erkenntnisse an ihre europäischen Kollegen weitergegeben. Einige der europäischen Länder hätten diese Informationen jedoch skeptisch wahrgenommen. Auch Leonid Wolkow, ein Mitstreiter Nawalnys, hält die Version der US-Geheimdienste für unglaubwürdig. Nach Ansicht des russischen Präsidentensprechers Dmitri Peskow verdient das Material des Wall Street Journal über den Tod Nawalnys keine Aufmerksamkeit: "Ehrlich gesagt habe ich dieses Material gesehen. Ich würde nicht sagen, dass es sich um qualitativ hochwertiges Material handelt, das Aufmerksamkeit verdient – es handelt sich um eine sehr, ich würde sagen, leere Spekulation. Offenbar wurde es der Weltöffentlichkeit zum Lesen am Samstag gepumpt." Wie das WSJ schreibt, hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am 9. Februar 2024 – eine Woche vor dem Tod Nawalnys – einen Gefangenenaustausch diskutiert. Nach den Gesprächen hätten sich die Parteien darauf geeinigt, den Austausch von Wadim Krassikow gegen Nawalny zu besprechen. Das WSJ schrieb damals, dass Putin von Vermittlern Informationen über den möglichen Austausch erhalten sollte. Am 18. März bestätigte Putin, dass ihm "einige Kollegen" wenige Tage vor dem Tod Nawalnys Informationen über einen möglichen Austausch des Oppositionellen gegen Gefangene in westlichen Ländern übermittelt hatten. Der Präsident erklärte, er habe dem Austausch unter der Bedingung zugestimmt, dass Nawalny nicht wieder nach Russland zurückkehren würde. Er nannte seinen Tod ein trauriges Ereignis. Mehr zum Thema – Putin stimmte Austausch von Nawalny gegen im Westen inhaftierte Gefangene zu

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.