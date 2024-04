Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines: China fordert internationale Untersuchung

China rief am Freitag die UNO dazu auf, eine Untersuchung des Anschlag auf Nord Stream einzuleiten. Chinas UN-Diplomat erinnerte daran, dass Schweden und Dänemark die Beendigung ihrer jeweiligen Untersuchungen angekündigt hatten, ohne konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen forderte eine internationale Untersuchung der Nord-Stream-Sabotage unter der Schirmherrschaft der UN. Er äußerte sich am Freitag während einer Sitzung des Sicherheitsrats zu "Bedrohungen für den internationalen Frieden und die Sicherheit". Schweden stellt Ermittlungen zu Nord Stream offiziell ein "Seit den Explosionen der Nord-Stream-Pipeline sind mehr als 18 Monate vergangen. Es ist einfach bedauerlich, dass in dieser Angelegenheit noch kein Abschluss erzielt wurde", sagte Botschafter Geng Shuang, stellvertretender Ständiger Vertreter Chinas bei den UN. "Wir bekräftigen unsere Forderung nach der baldigen Einleitung einer internationalen Untersuchung unter Leitung der Vereinten Nationen, um die Wahrheit für die internationale Gemeinschaft ans Licht zu bringen." Der Diplomat erinnerte daran, dass Schweden und Dänemark im Februar die Beendigung ihrer jeweiligen Untersuchungen angekündigt hatten, ohne konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Er sagte, dass einige Mitglieder dafür plädiert hätten, dass die von den Explosionen betroffenen Länder, darunter auch Deutschland, ihre eigenen Untersuchungen durchführen sollten, aber seitdem sei "keine Wahrheit festgestellt worden". Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hatte im Mai in einem veröffentlichten Zeitungsinterview behauptet, die USA hätten im Jahr 2022 von der bevorstehenden Sprengung der Nord-Stream-Pipeline gewusst und nichts dagegen unternommen. Mehr zum Thema – Außenminister Polens: USA wussten vorab von der Nord-Stream-Sprengung

