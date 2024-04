Zwei japanische Militärhubschrauber abgestürzt: Ein Toter und sieben Vermisste

Berichten zufolge sind am Sonntag zwei Patrouillenhubschrauber der japanischen Marine bei einem Übungsflug abgestürzt. Ein Besatzungsmitglied wurde aus dem Pazifischen Ozean geborgen, sieben weitere werden noch vermisst.

Quelle: Legion-media.ru © Jacob J. Kirk

Zwei Patrouillenhubschrauber der japanischen Marine sind laut Medienberichten am Sonntag bei einem Übungsflug abgestürzt, wobei ein Besatzungsmitglied ums Leben kam. Die sieben anderen Crewmitglieder würden vermisst. Nach ihnen werde derzeit noch gesucht. Der Absturz ereignete sich nur ein Jahr nach dem Tod von zehn japanischen Soldaten bei einem ähnlichen Vorfall. Schon wieder: Zwei US-Militärhubschrauber stürzen in Alaska ab Die beiden Mitsubishi SH-60K-Hubschrauber führten am Samstagabend in der Nähe der abgelegenen Izu-Inseln, etwa 500 Kilometer südlich von Tokio, Übungen zur U-Boot-Bekämpfung durch. Gegen 22.38 Uhr brach die Kommunikation mit einem der Hubschrauber ab, etwa 25 Minuten später verlor das Militär auch den Kontakt zum zweiten Hubschrauber, berichtete der japanische Sender NHK. Die zum Unglücksort entsandten Rettungskräfte "entdeckten Teile der Maschine im Meer". Es wird vermutet, "dass die beiden Hubschrauber abgestürzt sind", sagte der japanische Verteidigungsminister Minoru Kihara am Sonntag vor Reportern. In einer weiteren Pressemitteilung bestätigte der Minister, dass die Leiche eines Besatzungsmitglieds geborgen worden sei und die anderen sieben noch vermisst würden. "Die Flugschreiber werden derzeit ausgewertet", sagte Ryo Sakai, Stabschef der Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF), gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Besatzung eines dritten Hubschraubers, der an der Übung teilgenommen hatte, derzeit befragt werde. Russland: Hubschrauber des Katastrophenschutzministeriums stürzt in See ab Das Unglück ereignete sich etwas mehr als ein Jahr nach dem Absturz eines UH-60JA-Hubschraubers der japanischen Bodenselbstverteidigungskräfte vor der Insel Miyako, etwa auf halbem Weg zwischen der japanischen Insel Okinawa und Taiwan. Zehn Soldaten starben bei dem Absturz. Bis heute ist ungeklärt, ob der Hubschrauber aufgrund eines technischen Defekts oder eines Pilotenfehlers ins Meer stürzte. Auch die amerikanischen Streitkräfte in Japan waren in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Flugzeugabstürzen betroffen. Acht US-Besatzungsmitglieder wurden getötet, als ihr Kipprotorflugzeug V-22 Osprey im Dezember vor der Insel Yakushima abstürzte, und fünf wurden verletzt, als ein Osprey im Jahr 2016 auf einem Riff vor Okinawa eine Bruchlandung hinlegte. Neben den Abstürzen in Japan haben die USA seit 2007 weitere elf Ospreys durch Unfälle und Fehlfunktionen verloren. Mehr zum Thema - Fünf Tote bei Flugzeug-Kollision am Flughafen Tokio

