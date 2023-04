Schon wieder: Zwei US-Militärhubschrauber stürzen in Alaska ab

Der Vorfall ist der zweite schwere Unfall in dem nördlichen US-Bundesstaat in diesem Jahr, an dem Apache-Kampfhubschrauber beteiligt waren. Zu Absturzursache und mutmaßlichen Verletzten oder Toten machte das Pentagon bis jetzt keine Angaben.

Quelle: AFP © Fadel Senna

Zwei AH-64-Apache-Hubschrauber der US-Armee sind nach einem Trainingseinsatz in Alaska abgestürzt, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Nach Angaben der 11. Luftlandedivision der US-Armee stürzten die Hubschrauber am Donnerstag in der Nähe der Stadt Healy in Zentralalaska ab, etwa 80 Meilen südwestlich ihres Stützpunktes Fort Wainwright. Auf Twitter teilte die Division mit: "Die Rettungskräfte sind vor Ort. Der Vorfall wird derzeit untersucht und weitere Informationen über den Vorfall werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind." John Pennell, Sprecher des US-Militärs, fügte später hinzu, dass sich vier Personen an Bord des Flugzeugs befanden, machte aber keine Angaben zu ihrem Status oder ob es Verletzte gab. Der AH-64 Kampfhubschrauber hat normalerweise zwei Besatzungsmitglieder – einen Piloten und einen Bordschützen. "Wette auf Militarisierung": Militärübung Defender 23 unter US-Führung beginnt in Europa Es ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr, an dem ein Apache beteiligt war. Bei einem anderen Hubschrauberabsturz im Februar, ebenfalls in Alaska, wurden zwei Soldaten des 25th Attack Bataillons der Armee verletzt. Der Unfall ereignete sich beim Start und führte zu einer Beschädigung des Hubschraubers, wobei nach Angaben des Militärs noch nicht feststand, ob der Hubschrauber geborgen werden konnte. Bei einem schwerwiegenderen Unfall in der Nähe von Fort Campbell in Kentucky kamen im vergangenen Monat neun Soldaten ums Leben, nachdem zwei HH-60 Black Hawks während eines "Routine-Trainingseinsatzes", wie es offiziell hieß, in der Luft zusammengestoßen waren. Alle Soldaten gehörten der 101. Luftlandedivision an und stürzten ab, während sie Nachtsichtgeräte benutzten und in einer Formation mit zwei Hubschraubern flogen. Die Ursache des Unfalls wird noch untersucht. Die Flugschreiber wurden aus dem Hubschrauber geborgen und Anfang des Monats zur weiteren Analyse an Militärspezialisten geschickt. Mehr zum Thema – Abgestürzte US-Drohne vor der Krim: Die Frage der Bergung

