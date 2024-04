Pentagon: Die USA könnten mehr Militärpersonal nach Kiew schicken

Die neuen Berater würden bei der Logistik und der Wartung der Waffen helfen, sagte Generalmajor Pat Ryder. Bis zu 60 Militärs könnten zusätzlich in die US-Botschaft in Kiew geschickt werden. Am Ausgang des Konflikts dürfte das wenig ändern.

© Kholodovsky, Public domain, via Wikimedia Commons

Die USA überlegen, zusätzliche Militärberater in ihre Botschaft in Kiew zu schicken, sagte der Sprecher des Pentagon, Generalmajor Pat Ryder, am Samstag gegenüber Politico. "Die Zeit läuft ab": Deutscher NATO-General a.D. hadert mit "zu langsamer" Waffenhilfe für Kiew Die Soldaten würden keine kämpfenden Rollen einnehmen, sondern vor allem die Logistik unterstützen, die Lieferung von US-Waffen überwachen und bei der Wartung der Waffen helfen. Diese Nachricht kommt zeitgleich mit der Verabschiedung einer Hilfszahlung von 61 Milliarden US-Dollar am Samstag, zu der das Pentagon sagte, die Lieferungen würden "Sachen wie Luftabwehr- und Artilleriefähigkeiten" umfassen. Auch wenn Ryder nicht angab, wie viele Berater genau nach Kiew geschickt würden, und sich dabei auf "Gründe der Einsatzsicherheit und des Schutzes der Truppen" berief, teilten informierte Quellen Politico mit, dass es bis zu sechzig sein könnten. Ryder erläuterte, dass die zusätzlichen Berater im Büro für Verteidigungszusammenarbeit in der Botschaft arbeiten würden. Die Ukraine kämpft darum, im Gefolge einer gescheiterten Gegenoffensive im vergangenen Sommer die Initiative auf dem Schlachtfeld zurückzugewinnen, wie auch angesichts jüngerer Verluste, die durch eine schwindende Lieferung ausländischer Munition verschärft wurden. Jüngst hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingestanden, dass "sich die Dinge auf dem Schlachtfeld ein wenig zugunsten Russlands bewegen", während die Truppen Kiews "um das Halten der Line" kämpfen. Laut Politico hätten die Berater die Aufgabe, den Ukrainern mit der neu gelieferten Ausrüstung zu helfen, da erwartet wird, dass die Intensität der Kämpfe im Sommer steigen werde. Analyse Für seinen Wahlkampf ist Biden bereit, Alaska zu zerstören Auch wenn Präsident Joe Biden versprochen hatte, keine amerikanischen Truppen zu schicken, um in der Ukraine gegen Russland zu kämpfen, hat Moskau gewarnt, dass es die USA und andere NATO-Mitglieder de facto als Teilnehmer am Konflikt sehe. Russland kritisierte ebenso den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und andere europäische Politiker, die gesagt haben, sie könnten einen zukünftigen Einsatz von Truppen in der Ukraine nicht ausschließen. Russland besteht darauf, dass keine ausländische Hilfe, wie umfangreich sie sei, den Verlauf des Konflikts ändern oder die Ukraine vor der Niederlage bewahren könne. Mehr zum Thema – US-Repräsentantenhaus billigt Gesetzentwurf für Ukraine-Hilfen – Moskau warnt USA vor Beschlagnahme

