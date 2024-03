Putin und Südafrikas Staatschef diskutieren Möglichkeiten eines Friedens in der Ukraine

Moskau ist zu "ernsthaften" Gesprächen bereit, um den Konflikt zu beenden, sagte der russische Präsident. Sein südafrikanischer Gesprächspartner brachte aus den Reihen der afrikanischen Friedensinitiative eine afrikanische Friedenstruppe ins Gespräch.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolskij

Russland bleibe weiter bereit, eine ernsthafte Diskussion über eine politische und diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts zu führen, der schon über zwei Jahre währe, wiederholte Präsident Wladimir Putin. Huthi-Beamter: Jemen will gemeinsam mit BRICS-Staaten westliche Dominanz untergraben Putin sagte dies zu seinem südafrikanischen Amtskollegen, Cyril Ramaphosa, der in einem Telefonat am Donnerstag eine afrikanische Friedensmission für die Krise zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel brachte, wie der Kreml in einer Erklärung mitteilte. "Angesichts der Friedensinitiative, die afrikanische Staaten zur Lösung der Ukraine-Krise vorangetrieben haben, unterrichtete Cyril Ramaphosa Wladimir Putin über Südafrikas Absicht, unter angemessener Berücksichtigung der legitimen Interessen Russlands weiter auf diesem Gebiet zu arbeiten", heißt es darin. Im vergangenen Juni führte der südafrikanische Präsident eine siebenköpfige Delegation von Staatschefs aus dem ganzen Kontinent innerhalb der afrikanischen Friedensinitiative nach Russland und in die Ukraine, mit dem Ziel, von beiden Seiten Zustimmung zu einer Waffenruhe zu erreichen. Moskau zeigte sein Interesse, einen Zehn-Punkte-Plan, den die Mission vorschlug, weiterzuverfolgen, aber Kiew bestand darauf, die einzig akzeptable Friedensformel sei der bedingungslose Rückzug Russlands aus allen Gebieten, die die Ukraine als eigene beansprucht. Die Leiter dieser diplomatischen Mission, die sich alle in diesem Konflikt für neutral erklärt haben, sagten, sie könnten nicht schweigen, während die Kämpfe weitergehen, da dieser Konflikt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des afrikanischen Kontinents verstärkt habe. Abgesehen vom Ukraine-Konflikt drückte Ramaphosa in dem Gespräch am Donnerstag auch "sein tief empfundenes Beileid und seine Solidarität" mit Moskau aus, nach dem Massaker in der Crocus City Hall vergangenen Freitag, und sprach mit Putin über eine Reihe von Bereichen der Zusammenarbeit, darunter Energie und Handel. "Die Staatschefs drückten ihre Zufriedenheit aus mit dem gegenwärtigen Niveau der strategischen Partnerschaft zwischen ihren Ländern," teilte der Kreml mit und fügte hinzu, dass sie sich auch über den Umgang mit der erweiterten Gruppe der BRICS unterhalten hätten, in der Moskau den Vorsitz von Pretoria übernommen hat. Mehr zum Thema - IGH: Südafrika fordert ein weiteres Mal schärfere Maßnahmen gegen Israel

