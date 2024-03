MiG-31 hindert US-Bomber an Verletzung des russischen Luftraums über Barentssee

Das russische Verteidigungsministerium berichtet, ein MiG-31-Kampfjet habe zwei US-Bomber über der Barentssee begleitet und sie daran gehindert, die russische Grenze zu verletzen. Die USA behaupten, dass ihre Flugzeuge rechtmäßig gehandelt hätten.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Ein russischer MiG-31-Abfangjäger hat zwei Militärflugzeuge der US-Luftstreitkräfte daran gehindert, in den russischen Luftraum über der Barentssee einzudringen. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am 26. März mit: "Um das Luftziel zu identifizieren und die Verletzung der Staatsgrenze der Russischen Föderation zu verhindern, wurde ein MiG-31-Kampfflugzeug der Luftverteidigungsstreitkräfte in die Luft gebracht." Nach Angaben des Verteidigungsministeriums Russlands identifizierte die Besatzung des russischen Kampfflugzeugs das Luftziel als zwei strategische Bomber B-1B Lancer der US-Luftwaffe.Als sich der russische Jet näherte, korrigierten die US-Bomber ihren Flugkurs und drehten von der russischen Grenze ab. Die MiG-31 kehrte daraufhin zum Basisflugplatz zurück. Das russische Militärressort unterstrich: "Der Flug des russischen Kampfflugzeugs wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums über neutralen Gewässern und unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt." Das Pentagon kommentierte diese Informationen mit der Aussage, dass die beiden Maschinen im internationalen Luftraum und in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht operiert hätten. Zuvor, am 24. März, hatten sich zwei US-B-1B-Bomber ebenfalls der russischen Grenze in der Barentssee genähert. Ein MiG-31-Kampfjet hatte deren Verletzung verhindert. Damals hatte das Pentagon mitgeteilt, dass zwei B-1B-Bomber, die auf der gleichen Route unterwegs gewesen seien, "sicher und professionell von zwei russischen MiG-31-Jägern abgefangen wurden". Mehr zum Thema – Moskau: Drei französische Militärflugzeuge versuchten, in russischen Luftraum einzudringen

