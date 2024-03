Medien: Russische Luftbombe ändert Kräfteverhältnis und vernichtet ukrainische Verteidigung

Wie CNN berichtet, hat ein großangelegter Einsatz von FAB-1500-Luftbomben den russischen Truppen ermöglicht, ihre Offensive zu verstärken und die Kosten für Raketen zu senken. Das russische Verteidigungsministerium berichtete bislang nicht über den Einsatz derartiger Waffen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie CNN unter Berufung auf Militärs und Experten berichtet, hat die russische Luftbombe FAB-1500 mit gelenktem Gleit- und Steuerungsmodul, die von den russischen Truppen in umfassendem Maße eingesetzt werde, "die ukrainische Verteidigung zerstört und das Kräfteverhältnis an der Kontaktlinie verändert". Analyse Russlands Armee überrascht ukrainisches Militär bei Awdejewka Nach Angaben des Senders handelt es sich bei der Gleitbombe um eine anderthalb Tonnen schwere Waffe, die fast zur Hälfte aus hochexplosivem Sprengstoff besteht. Mit dem Gleitmodul kann sie demnach eine Entfernung von bis zu 70 Kilometern zurücklegen, sodass ein Kampfjet, der eine solche Waffe abfeuert, für viele ukrainische Luftabwehrsysteme unerreichbar ist. Der Militärexperte Joseph Trevithick bezeichnete die russische Entwicklung als eine "deutlich verheerendere" Option für Luftangriffe, da russische Flugzeuge damit viel weiter von der gegnerischen Verteidigungslinie entfernt bleiben könnten. Justin Bronk, ein leitender Forscher am Royal United Services Institute in London, fügte hinzu: "Während die Produktion von Gleitsätzen begrenzt ist, verfügen sie über die grundlegenden Sprengstoffe in riesigen Mengen." Ein ukrainischer Soldat der 46. Luftsturmbrigade erklärte gegenüber CNN in Krasnogorowka: "Das setzt die Moral der Soldaten stark unter Druck. Nicht alle unsere Jungs können das aushalten. Sie sind zwar mehr oder weniger an FAB-500 gewöhnt, aber FAB-1500 sind die Hölle." Die Luftbombe FAB-1500 geht auf eine Entwicklung sowjetischer Konstrukteure zurück. Die Hauptziele dieser Bomben sind militärisch-industrielle Anlagen, befestigte Strukturen und militärische Ausrüstung. Zu den modernen Modifikationen der Bombe gehören ein gelenktes Gleit- und Steuerungsmodul und eine zusätzliche Nutzlastverkleidung, die an der FAB angebracht ist. Das russische Verteidigungsministerium meldete bisher nur den Einsatz von FAB-500. Mehr zum Thema - Forbes: Ersatz für zerstörte Patriot-Systeme der Ukraine könnte Jahre brauchen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.