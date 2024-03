Frankreich gründet eine Allianz von Ländern, die bereit sind, Militär in die Ukraine zu entsenden

Die baltischen Staaten sind möglicherweise offen für die Entsendung von westlichem Militärpersonal in die Ukraine, ihre Außenminister haben diese Idee bei einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen unterstützt. Auch Polen ist in dieser Richtung aktiv.

Frankreich bildet eine Allianz von Ländern, die bereit sind, möglicherweise Truppen in die Ukraine zu entsenden, und Paris wird von den baltischen Staaten unterstützt, so Politico. Die Nachrichtenagentur kommentierte den Besuch des französischen Außenministers Stéphane Séjourné in Litauen, wo er mit Kollegen aus den baltischen Staaten und der Ukraine zusammentraf. Die Diplomaten diskutierten über militärische Unterstützung für Kiew, einschließlich der möglichen Entsendung von westlichem Militärpersonal in die Ukraine. Französischer Kommunistenführer äußert sich zu Macrons Plänen für die Ukraine Séjourné sagte, dass die Art und Weise, in der westliche Länder Kiew unterstützen, von ihnen selbst entschieden werden solle, und dass Russland keine roten Linien vorgeben könne. Er erwähnte wiederholt Minenräumungsoperationen als Möglichkeit für einen Militäreinsatz, wobei er anmerkte, dass dies "vielleicht etwas Personal bedeutet, aber nicht für Kampfeinsätze". Frankreichs Außenminister betonte, dass die Ukraine nun um die Entsendung von Artilleriemunition gebeten hat, es gebe bisher keine Anfrage aus Kiew, Truppen zu entsenden, aber "wir schließen für die kommenden Monate nichts aus". Séjourné äußerte sich auch besorgt darüber, dass "Moskau die baltischen Staaten ins Visier nimmt, die früher Teil des sowjetischen Imperiums waren und heute Mitglieder der EU und der NATO sind". Die baltischen Außenminister lobten Frankreich dafür, "über den Tellerrand hinauszuschauen", berichtete Politico. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte: "Es kann kein Aber geben. Wir müssen rote Linien für Russland ziehen, nicht für uns selbst. Wir können jede Form der Unterstützung für die Ukraine nicht ausschließen. Wir müssen die Ukraine weiterhin dort unterstützen, wo es am nötigsten ist." Polen schließe auch nicht aus, sein Militär in die Ukraine zu entsenden. Sein Außenminister Radosław Sikorski sagte, dass er eine solche Initiative sehr begrüße, so die Nachrichtenagentur. Er behauptete: "Die Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine ist nicht undenkbar." Gleichzeitig hatte der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz zuvor erklärt, dass es "keine polnischen Truppen in der Ukraine geben wird." Außerdem würden die Spannungen zwischen Paris und einem "vorsichtigeren" Berlin zunehmen, schreibt Politico. Obwohl Deutschland bei Weitem der größte europäische Lieferant von Militärhilfe für die Ukraine sei, stehe es unter Druck, weil es sich weigere, Kiew Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite zu liefern. USA bereiten sich seit Ende 2022 auf russischen Atomschlag gegen die Ukraine vor Die Diskussion über die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine verschärfte sich, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt hatte, dass er ein solches Szenario nicht ausschließe, wobei er darauf hinwies, dass es bisher keinen Konsens in dieser Frage gebe. Eine Reihe von Ländern, darunter Deutschland und das Vereinigte Königreich sowie die NATO-Führung erklärten, sie hätten keine derartigen Pläne. Einige Staaten sprachen sich jedoch dafür aus, eine solche Möglichkeit zu erörtern. Insbesondere der tschechische Präsident Petr Pavel sprach sich für "neue Wege" zur Unterstützung Kiews aus. Macron stellte später klar, dass der Ausschluss einer solchen Möglichkeit nicht bedeute, dass sie zwangsläufig eintrete, solche Pläne würden derzeit nicht in Betracht gezogen. Sollte jedoch eine Entscheidung getroffen werden, könnte das Militär mit dem Schutz der Grenzen, der Luftverteidigung und mit Lagebesprechungen beschäftigt werden, stellte die französische Regierung klar. Der Kreml erklärte, das Auftreten von NATO-Militär in der Ukraine würde einen Konflikt mit Russland unvermeidlich machen. Gleichzeitig teilte der russische Außenminister Sergei Lawrow mit, dass sich bereits britische und französische Soldaten in der Ukraine aufhielten. Mehr zum Thema – L'Indépendant: Macron beschreibt Szenario für mögliche Intervention in der Ukraine

