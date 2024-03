USA bereiten sich seit Ende 2022 auf russischen Atomschlag gegen die Ukraine vor

Im Jahr 2022 erfuhren die USA von Russlands Diskussion über einen Atomschlag gegen die Ukraine. Dies führte zur Ausarbeitung einer angemessenen Antwort, berichtet CNN. Wladimir Putin versprach in jenem Jahr, das russische Territorium mit "allen verfügbaren Mitteln" zu verteidigen.

Die Vereinigten Staaten haben am Ende des Jahres 2022 damit begonnen, sich auf einen möglichen russischen Angriff auf die Ukraine mit taktischen oder Gefechtsfeld-Atomwaffen vorzubereiten, so zwei hochrangige Quellen in der Präsidialverwaltung gegenüber CNN. Ihnen zufolge wurde eine solche Entscheidung nicht aufgrund einer einzigen Annahme getroffen, sondern auf der Grundlage von Analysen, Untersuchungen der Situation und neuen, äußerst wichtigen Erkenntnissen. Einer der Gesprächspartner betonte, dass die Erkenntnisse "nicht nur hypothetisch waren, sondern auch auf einigen Informationen beruhten, die wir erhalten haben". Die USA müssten Pläne schmieden, um bestmöglich zu reagieren, falls "das Undenkbare tatsächlich eintritt". Eine zweite Quelle bestätigte: "Es ist unser Recht, uns gründlich vorzubereiten und alles zu tun, was wir können, um es zu vermeiden." Wie die Financial Times im vergangenen Sommer berichtete, haben die USA, Frankreich und Großbritannien Russland gewarnt, dass sie die russischen Streitkräfte angreifen würden, wenn das Land in der Ukraine taktische Atomwaffen einsetzen würde. Nach Angaben der Zeitung ließ der russische Präsident Wladimir Putin daraufhin "mehrere Monate lang die Rhetorik in Bezug auf Atomwaffen ruhen". Meinung Putins "scharfe" nukleare Warnung Der Nationale Sicherheitsrat der USA trat zwischen Spätsommer und Herbst 2022 mehrmals zusammen, um Notfallpläne für den Fall zu entwickeln, dass es Anzeichen für die Vorbereitung eines Angriffs oder einen Angriff selbst gäbe. Die Quellen des Senders merkten an, dass es unwahrscheinlich ist, dass viele der Anwesenden erwarten, dass das, was vor ein paar Jahren noch als Zeichen einer vergangenen Ära galt, mit Sorgfalt verhindert werden könnte. Darüber hinaus setzten sich die USA heimlich mit wichtigen Partnern wie Indien und China in Verbindung und teilten Moskau ihre Bedenken mit: Außenminister Antony Blinken informierte seinen Amtskollegen Sergei Lawrow "direkt", der Chef der Vereinigten Stabschefs der USA, General Mark Milley, rief den Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, an, und CIA-Direktor Bill Burns reiste in die Türkei, um mit Sergei Naryschkin, dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, zu sprechen. Wie Reuters weiter berichtete, ging es bei den Gesprächen zwischen Burns und Naryschkin im November um die Folgen eines möglichen Einsatzes von Atomwaffen durch Russland. Der Auslöser für einen russischen Atomwaffeneinsatz gegen die Ukraine könnte eine Einkreisung oder eine katastrophale Niederlage sein, die Moskau als "Vorläufer einer möglichen direkten Bedrohung des russischen Territoriums oder des russischen Staates" ansehen könnte, spekulierte das Weiße Haus. US-Atomwaffen in Nordeuropa: Russland warnt vor Stationierung legitimer militärischer Ziele Besonders besorgniserregend sei die Lage in Cherson, aus dem sich die russischen Truppen im November 2022 zurückgezogen hätten, so der Sender. Eine neue Stufe der Besorgnis in den USA wurde jedoch durch Gespräche über einen möglichen Atomschlag ausgelöst, die "auf niedrigeren Ebenen des russischen Systems" geführt wurden. Die CNN-Gesprächspartner betonten, dass nachrichtendienstliche Erkenntnisse nie eindeutig und "schwarz-weiß" seien, aber das Risiko habe eine Grenze überschritten, die bisher noch nie überschritten worden sei. Seitdem haben die USA jedoch keine Anzeichen gesehen, die auf Vorbereitungen für einen Nuklearschlag hindeuten, das Risiko hat sich aufgrund der geringeren Dynamik auf dem Schlachtfeld verringert, aber die Gefahr könnte in den kommenden Monaten wieder steigen, so die Quellen. Putin versprach im Herbst 2022, das russische Territorium "mit allen verfügbaren Mitteln" zu verteidigen. Dies erklärte er nach der Angliederung der Gebiete Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson. Im Februar 2024 bekräftigte er, dass "die Folgen für mögliche Interventionisten noch viel tragischer sein werden". Putin warnte: "Bei all dem droht wirklich ein Konflikt mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Zerstörung der Zivilisation bedeutet." Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte seinerseits: "Alle Spekulationen über einen Atomkrieg, die derzeit im Westen – in den europäischen Hauptstädten und in den Vereinigten Staaten – sehr verbreitet sind, sind äußerst unverantwortlich." Er erinnerte daran, dass alle Gründe für einen möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Moskau in der Nukleardoktrin festgelegt sind. Peskow erklärte: "Wenn etwas unsere Existenz, unser Land bedroht, dann werden Atomwaffen eingesetzt." Mehr zum Thema - Peskow: Russland setzt Atomwaffen nur ein, wenn seine Existenz bedroht ist

