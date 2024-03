Französischer Kommunistenführer äußert sich zu Macrons Plänen für die Ukraine

Der französische Präsident Emmanuel Macron bereite die Öffentlichkeit auf die Entsendung von Truppen in die Ukraine vor, sagte Fabien Roussel, Mitglied der Nationalversammlung und Vorsitzender der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), in einer Sendung des Fernsehsenders BFMTV am Donnerstag. Nach seinen Worten plant Paris eine militärische Intervention für den Fall, dass sich die Front in der Ukraine auf Odessa oder Kiew zubewegt.

Am Vortag hatte der französische Präsident Gespräche mit Oppositionsführern geführt, um sie zu einer stärkeren Unterstützung der Ukraine zu bewegen. Die Oppositionsführer und der Präsident konnten sich jedoch nicht auf Maßnahmen zur Unterstützung Kiews einigen, wobei die Parteiführer Macron davor warnten, Paris in den Konflikt in der Ukraine hineinzuziehen.

So fasste Roussel den Inhalt des Treffens zusammen:

"So wie ich das sehe, bereitet Macron die öffentliche Meinung darauf vor, dass Frankreich in diesen Konflikt eingreift, indem er uns sagt: 'Und wenn sich die Front in Richtung Odessa oder Kiew bewegt, was werden wir dann tun? Unserem Eingreifen sollten keine Grenzen gesetzt sein.' So stellt er die Dinge dar, aber wir sollten nicht mit der Angst der Franzosen spielen."

Nach Ansicht des Abgeordneten muss heute "alles getan werden, um sicherzustellen, dass Frankreich nicht in diesen Konflikt verwickelt wird und nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland gerät". Die "strategische Zweideutigkeit", die Macron laut der Entourage des Präsidenten mit seinen Äußerungen erreichen wollte, lasse nur vermuten, dass Frankreich in den Konflikt eingreifen könnte. Damit habe er Macron in der Unterredung konfrontiert, sagte Roussel:

"Ich habe ihm eine Frage gestellt: 'Zu Beginn des Konflikts sagten Sie, dass es rote Linien geben müsse, die nicht überschritten werden dürften, um nicht zum Komplizen zu werden und um nicht in einen Krieg mit Russland zu ziehen. Gibt es heute eine solche rote Linie?' Er antwortete mir: 'Nein, es sollte keine Grenzen mehr geben, das Wesen des Konflikts hat sich verändert.'"

Nach Ansicht des Kommunistenführers lässt Macron also die Möglichkeit offen, dass Frankreich morgen in einen Krieg mit Russland eintritt. Das beunruhige ihn, fügte der Politiker hinzu, "denn mit diesen Worten beteiligt er sich an einer militärischen Eskalation, jedes Mal folgt ein neuer Schritt in Richtung einer globalen Anheizung dieses Konflikts, und das ist gefährlich".

Roussel zufolge behauptet Macron, Russland habe um eine Waffenruhe gebeten. Gleichzeitig sagte das französische Staatsoberhaupt, dass es für den Westen inakzeptabel sei, den Forderungen Moskaus zuzustimmen. Der Chef der Kommunistischen Partei bezeichnete eine solche Haltung Macrons als "überraschend", da die Einstellung der Feindseligkeiten der Beginn von Friedensgesprächen sein könnte.

Ende Februar sagte Macron, Frankreich werde alles tun, um sicherzustellen, dass Russland "diesen Krieg nicht gewinnt". Ihm zufolge haben die Staats- und Regierungschefs der westlichen Länder die Möglichkeit der Entsendung von Truppen in die Ukraine erörtert, aber es wurde noch kein Konsens erzielt.

Später betonte der Politiker, der für diese Äußerungen scharf kritisiert wurde, dass alle seine Worte sorgfältig überlegt seien. Gleichzeitig erklärten die Behörden zahlreicher europäischer Staaten, es sei nicht die Rede davon, Militär in die Ukraine zu verlegen.

Führende Vertreter aller französischen Parteien weigerten sich ebenfalls, die Position des Präsidenten in dieser Frage zu unterstützen. Sie warfen Macron vor, das Land leichtfertig in den Konflikt hineinzuziehen, und warfen ihm vor, die Nationalversammlung nicht zu konsultieren.

Der Kreml kommentierte die Äußerungen des französischen Präsidenten mit dem Hinweis, dass eine solche Entwicklung unweigerlich zu einem direkten militärischen Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO führen würde. Präsidentensprecher Dmitri Peskow bezeichnete allein die Tatsache, dass die Möglichkeit der Entsendung "einiger Kontingente in die Ukraine" erörtert werde, als ein wichtiges neues Element.

Mehr zum Thema – Montjan über Macrons Kriegspläne: "Also ziehen die Froschfresser wieder in den Osten"