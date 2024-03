Moskau: Drei französische Militärflugzeuge versuchten, in russischen Luftraum einzudringen

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat eine Formation aus drei französischen Militärflugzeugen am Dienstag über dem Schwarzen Meer versucht, in den russischen Luftraum einzudringen. Als Reaktion wurde der französischen Formation ein Su-27-Abfangjäger entgegengeschickt, woraufhin diese die Provokation abbrach.

Quelle: Sputnik © Sergei Mamontow/RIA Nowosti

Drei französische Militärflugzeuge haben am Dienstag versucht, in den russischen Luftraum über dem Schwarzen Meer einzudringen, gab das russische Verteidigungsministerium in Moskau am Abend bekannt. Die russische Luftwaffe hat einen Su-27-Abfangjäger in die Luft gebracht, um ein E-3F-Langstreckenradarerkennungs- und -überwachungsflugzeug und zwei Rafale-S-Mehrzweckkampfflugzeuge am illegalen Überfliegen der russischen Grenze zu hindern. Als sich das russische Militärflugzeug näherte, drehten die französischen Flugzeuge von der Staatsgrenze ab und verließen den Luftraum über dem Schwarzen Meer wieder. Es kam zu keiner Verletzung der russischen Grenze, so die Mitteilung des Ministeriums in Moskau. Der Flug des russischen Flugzeugs sei unter strikter Einhaltung der internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums über neutralen Gewässern und unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt worden. Mehr zum Thema – Montjan über Macrons Kriegspläne: "Also ziehen die Froschfresser wieder in den Osten"

