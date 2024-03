Putin: Die USA konnten nicht damit umgehen, einzige Supermacht zu sein

Der Zusammenbruch der UdSSR habe die volle Verantwortung für die Führung der Welt bei Washington belassen, sagte der Präsident. Aber selbst das US-Finanzportal Bloomberg konstatiert, dass sie an dieser Aufgabe gescheitert sind.

Quelle: Sputnik © PaWel Bednjakov

Die Vereinigten Staaten seien unfähig gewesen, mit der Verantwortung umzugehen, nach dem Ende des Kalten Kriegs die einzige Supermacht der Welt zu sein, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf dem Weltjugendfestival (WJF) am Mittwoch. Indien will Öl gegen Rupien Das WJF findet vom 1. bis 7. März in Sotschi statt. Begrüßt werden etwa 20.000 junge Leute aus Russland und dem Ausland zu sportlichen und kulturellen Ereignissen, Wettbewerben und Podiumsdiskussionen. In seiner Ansprache an die Teilnehmer des Festivals merkte Putin an, dass die Elite der USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 die Möglichkeit gehabt habe, ihr neues "Monopol der Weltführerschaft" zu nutzen. Der Präsident sagte auch voraus, dass "in Europa grundlegende Veränderungen stattfinden werden", während sich die multipolare Welt entwickle. Trotz der augenblicklichen Hierarchie in der westlichen Welt "bricht der Wunsch nach Unabhängigkeit und dem Schutz der eigenen Souveränität sich immer noch Bahn. Das ist in ganz Europa unvermeidlich", erklärte der Präsident. Die Erweiterung des BRICS-Bündnisses wurde von vielen Ökonomen als Zeichen für das Ende der unumstrittenen US-Vorherrschaft auf internationalem Gebiet gesehen. "Der steigende Appetit auf eine Alternative zur vorherrschenden internationalen Ordnung ist an sich bedeutend – und markiert ein Versagen der Führung der USA", schrieb das Wirtschafts- und Finanznachrichtenportal Bloomberg letztes Jahr. Das zusammengerechnete GDP der BRICS-Länder hat das der G7 bereits übertroffen und es wird weiter wachsen, hatte Putin zuvor gesagt. Escobar: "BRICS werden die Regeln der Multipolarität in der Welt diktieren" BRICS, das Bündnis, das ursprünglich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika umfassten, wuchs Anfang des Jahres durch die Aufnahme von Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emirate. In den vergangenen Jahren haben sich die Mitglieder der Gruppe von der Nutzung des US-Dollars wie des Euros bei grenzüberschreitenden Zahlungen wegbewegt und sich stattdessen auf eine Nutzung nationaler Währungen geeinigt. Die westlichen Sanktionen, die mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verhängt wurden, haben Moskau gezwungen, den Gebrauch westlicher Währungen und des SWIFT-Systems aufzugeben und das eigene MIR-Zahlungssystem weiterzuentwickeln. Mehr zum Thema – BRICS überholen G7 bei Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2023

