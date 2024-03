Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Russlands Top-Militär

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat am Dienstag Haftbefehle gegen zwei russische Top-Militärs erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit Angriff gegen die ukrainische Energieinfrastruktur "Kriegsverbrechen" begangen zu haben. Russland erkennt den IStGH nicht an.

Quelle: Gettyimages.ru © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag hat am Dienstag Haftbefehle gegen Generalleutnant Sergej Kobylasch und Admiral Wiktor Sokolow erlassen. Den beiden hochrangigen russischen Militärs wird vorgeworfen, im Ukraine-Konflikt Kriegsverbrechen begangen zu haben. Die beiden hohen Offiziere, die als Befehlshaber der russischen Langstreckenluftwaffe bzw. der Schwarzmeerflotte dienen, werden beschuldigt, "das Kriegsverbrechen der Leitung von Angriffen auf zivile Objekte" begangen zu haben, "übermäßige zufällige Schäden an Zivilisten" verursacht und ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" begangen zu haben, so der IStGH in einer Pressemitteilung. Analyse Der Tatsachenkern hinter der Hasspropaganda: Wie ukrainische Kinder in Russland strandeten Die angeblichen Verbrechen sollen während einer Kampagne von Raketenangriffen "gegen die ukrainische elektrische Infrastruktur von mindestens 10. Oktober 2022 bis mindestens 9. März 2023" stattgefunden haben, so der Gerichtshof. Am 17. März erließ die Vorverfahrenskammer des IStGH, dessen Zuständigkeit Russland nicht anerkennt, einen "Haftbefehl" gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa. Der IStGH wirft der russischen Seite unter anderem die angebliche "Deportation" von Kindern vor, die die russischen Behörden vor ukrainischem Beschuss gerettet und aus dem Kriegsgebiet in sichere Gebiete gebracht haben. Wie der Sprecher des russischen Staatschefs, Dmitri Peskow, erklärte, ist es inakzeptabel, dass der IStGH die Frage der "Verhaftung" des russischen Präsidenten aufgeworfen hat; Moskau erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an, und alle seine Entscheidungen sind rechtlich nichtig. Die Zuständigkeit des IStGH wird von Ländern, in denen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, nicht anerkannt. Dazu gehören Russland, Aserbaidschan, Belarus, Ägypten, Indien, Indonesien, Iran, Kasachstan, China, Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten und die Türkei. Im Mai erhob das russische Innenministerium Anklage in Abwesenheit gegen den IStGH-Ankläger Khan Karim Asad Ahmad und den IStGH-Richter Rosario Salvatore Aitala, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Im Juli erklärte die Agentur eine weitere IStGH-Richterin, Tomoko Akane, zur Fahndung, wie aus der Datenbank der Agentur hervorgeht. Nach Angaben des Ermittlungsausschusses der Russischen Föderation war Akane eine der Richterinnen, die "rechtswidrige Entscheidungen über die Verhaftung" von Putin und Lwowa-Belowa getroffen haben. Mehr zum Thema - Südafrikas Außenministerin fragt: Warum Haftbefehl gegen Putin, aber nicht für Netanjahu?

