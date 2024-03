Londoner Theater sperrt für Theaterstück weißes Publikum aus

Laut dem Autor des Stücks "Slave Play" ist die Trennung notwendig, damit sich Schwarze "sicher fühlen". Der Aufruf des Theaters sorgte jedoch für Kritik vonseiten des britischen Premierministers.

Quelle: Gettyimages.ru

Angesichts der bevorstehenden Aufführung zweier Theaterstücke über Rassismus und Sexualität im Londoner West End wurden Weiße aufgefordert, dieses Stück nicht zu besuchen. Google Gemini: Entweder woke Bilder – oder gar keine In einer Reaktion auf den Aufruf kritisierte das Büro des britischen Premierministers Rishi Sunak die Maßnahme als "falsch und spaltend". Das von dem Schwarzen Jeremy O. Harris geschriebene Stück "Slave Play" hat im Juni im Londoner Noël Coward Theater Premiere und läuft bis September. Zwei Aufführungen des Stücks – am 17. Juli und am 17. September – sind als sogenannte "Black Out"-Abende angekündigt, für die Karten nur an ein "rein schwarzes Publikum" verkauft werden. Harris sagte am Dienstag gegenüber der BBC: "Die Idee hinter 'Black Out' ist es, zu sagen, dass dies eine Nacht ist, in der wir speziell Schwarze einladen, den Raum zu füllen, sich mit vielen anderen Schwarzen an einem Ort sicher zu fühlen, an dem sie sich oft nicht sicher fühlen." Obwohl er ausdrücklich nur Schwarze zu den Aufführungen einlud, erklärte Harris anschließend etwas konfus, dass "niemand behauptet, dass [weiße Menschen] nicht eingeladen sind, wenn sie ein schwarzes Publikum einladen". Am nächsten Tag machte Harris offenbar einen halben Rückzieher und schrieb auf X, dass Schwarze "ihre weißen Freunde oder Partner mitbringen können, wenn sie wollen". Ein Sprecher des britischen Premierministers sagte am Donnerstag gegenüber der BBC: "Eine Beschränkung des Publikums auf der Grundlage der Rasse wäre eindeutig falsch und spaltend." Auf die Frage der BBC, ob die Regierung in Erwägung ziehe, Theatern, die eine solche Diskriminierung betreiben, die öffentliche Finanzierung zu entziehen, gab der Sprecher keine definitive Ja- oder Nein-Antwort, sondern fügte hinzu: "Es ist eine prinzipielle Aussage, dass die Künste eindeutig inklusiv sein sollten. … Und ich denke, dass insbesondere die Steuerzahler erwarten, dass dies der Fall ist, wenn es um öffentliche Gelder geht." Das Stück "Slave Play" erzählt die Geschichte dreier gemischtrassiger Paare, die sich auf sexuelle Fantasien aus der Sklavenzeit einlassen, um ihre Beziehungen zu retten. Das Stück, das 2019 am Broadway uraufgeführt wurde, erhielt überwiegend positive Kritiken und wurde für zwölf Tony Awards nominiert. Allerdings stieß es bei Konservativen auf Ablehnung. Der US-amerikanische Schriftsteller Peachy Keenan nannte es: "[Das] schwulste Stück schwulen Rassenmülls, das je erdacht wurde." Das Noël Coward Theater ist nicht die erste britische Institution, die wegen einer "Black Out"-Veranstaltung in die Kritik geraten ist. Letzten Sommer machte das Londoner Theatre Royal Stratford East Schlagzeilen, weil es Weißen empfohlen hatte, zwei Aufführungen des Stücks "Tambo & Bones" von dem US-amerikanischen Dramatiker Dave Harris nicht zu besuchen. Mehr zum Thema – Miss Germany einmal anders: Ein Sinnbild für das "woke" Deutschland von heute

