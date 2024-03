Putin: Russland plant keine Stationierung von Atomwaffen im Weltraum

Wladimir Putin wies Behauptungen zurück, Russland wolle Atomwaffen in den Weltraum bringen. Die USA zeigten sich besorgt, dass Russland diese dann gegen ihre Satelliten einsetzen könnte. Jedoch blockiere Washington Moskaus Ideen zum Verbot solcher Waffen, so Putin.

Quelle: Sputnik © Alexander Kasakow

Bei einem Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates hat Präsident Wladimir Putin die Behauptungen der Vereinigten Staaten zurückgewiesen, denen zufolge Moskau vorhabe, Atomwaffen im Weltraum zu stationieren. Das Staatsoberhaupt wörtlich: "Wir haben bereits über die Fakes einiger Personen im Westen über unsere angeblichen Pläne zur Stationierung von Atomwaffen im Weltraum gesprochen. Ich sage 'angeblich', weil wir, wie ich bereits gesagt habe und wie wir sehr gut wissen, keine derartigen Pläne haben." Jedoch, so Putin weiter, sollten Weltraumfragen und die Neutralisierung von Bedrohungen, die im All entstehen könnten, ständig im Blickfeld der Behörden sein. US-Behörden: Russland wird 2024 Atomwaffen in den Weltraum schießen Am Vorabend erklärte Putin bei der Rede vor der Föderalen Versammlung, dass Russland 2008 einen Vorschlag über die Nichtstationierung von Atomwaffen im Weltraum unterbreitet habe, die USA jedoch nicht auf diese Initiative eingegangen seien. Wladimir Putin gab nicht an, auf welches Dokument er sich bezog. Aber 2008 legte Russland einen Entwurf für einen "Vertrag über die Verhinderung der Platzierung von Waffen im Weltraum und der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Weltraumobjekte" vor. Nach Ansicht des russischen Staatschefs seien die Erklärungen der USA über ihr Interesse an einem Dialog mit Russland über strategische Stabilität nur Demagogie im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen: "Sie wollen zeigen, dass sie immer noch die Welt beherrschen." Mitte Februar meldeten die US-Behörden eine "ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit" aufgrund einer russischen Entwicklung, die angeblich die US-Satelliten bedroht. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat der USA, erklärte am 15. Februar, dass diese Anti-Satelliten-Anlagen noch nicht eingesetzt worden seien. Mehr zum Thema – Putins Rede an die Föderale Versammlung Russlands

