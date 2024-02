US-Behörden: Russland wird 2024 Atomwaffen in den Weltraum schießen

Die USA warnen ihre Verbündeten davor, dass Russland bereits in diesem Jahr eine Atomwaffe oder einen Scheinsprengkopf im Weltraum stationieren könnte, so "Bloomberg". Putin hatte zuvor erklärt, dass Moskau die Platzierung solcher Waffen im Weltraum kategorisch ablehne.

Quelle: Sputnik © Roskosmos

Die Vereinigten Staaten haben ihre Verbündeten gewarnt, dass Russland bereits in diesem Jahr eine nukleare Anti-Satellitenwaffe oder einen Scheinsprengkopf im Weltraum einsetzen könnte, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Quellen. Die Gesprächspartner der Nachrichtenagentur stellten klar, dass Moskau "nach derzeitigen Einschätzungen" noch nicht plane, irgendwelche Orbitalwaffen zu zünden. Es bestehe jedoch das Risiko eines Unfalls, und eine nukleare Explosion könnte möglicherweise erhebliche Schäden an der Kommunikation verursachen und etwa ein Drittel der erdnahen Satelliten beeinträchtigen. Ein Interviewpartner von Bloomberg behauptete, dass die Folgen der Detonation einer Atomwaffe im Weltraum von der Größe des Sprengkopfes abhängen und nicht unbedingt die Zerstörung von Satelliten bedeuten würden, aber weitreichende Störungen verursachen könnten. Putin: "Russland kategorisch gegen Stationierung von Atomwaffen im Weltraum" Russlands angebliche Drohung, Atomwaffen im Weltraum zu platzieren, wird seit Anfang letzter Woche von US-Medien und Politikern verbreitet. So kündigte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, Mike Turner, am 14. Februar eine geschlossene Sitzung des US-Kongresses zum Thema "eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit" an. Später stellte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, klar, dass es sich dabei um die Entwicklung von Anti-Satelliten-Mitteln durch Russland handele. Ihm zufolge habe US-Präsident Joe Biden einen direkten Dialog mit Moskau zu diesem Thema angeordnet, und der Kreml sei bereits kontaktiert worden. ABC News berichtete unter Berufung auf Geheimdienstberichte von Plänen Russlands, Atomwaffen im Weltraum einzusetzen. Von Reuters befragte Analysten spekulierten, dass es sich bei der russischen Entwicklung möglicherweise um ein nuklear angetriebenes Gerät handele, mit dem Angriffe auf Satelliten durchgeführt werden könnten, allerdings ohne einen nuklearen Sprengkopf. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Behauptungen als "Trick des Weißen Hauses", mit dem der US-Kongress dazu gebracht werden solle, für das Gesetz über die Ukraine-Hilfe zu stimmen. Präsident Wladimir Putin erklärte, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen im Weltraum kategorisch ablehne. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers, Sergei Schoigu, hat Moskau keine derartigen Waffen im Weltraum platziert und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun. Mehr zum Thema - NASA und Pentagon entwickeln Mars-Raketen mit Nuklear-Antrieb

