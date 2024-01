Georgien: Ministerpräsident legt sein Amt nieder

Personalrochade in der georgischen Politik: Premierminister Irakli Garibaschwili hat am Montag seinen Rücktritt angekündigt, er wird Vorsitzender der Partei "Georgischer Traum". Deren bisheriger Vorsitzender könnte wiederum neuer Premierminister werden.

Quelle: AFP © MICHAL CIZEK

Der georgische Premierminister, Irakli Garibaschwili, hat bei einer Pressekonferenz in Tiflis seinen Rücktritt angekündigt. "Ich möchte die Öffentlichkeit über die Entscheidung informieren, die wir mit dem Team besprochen haben. Ich trete heute als Premierminister zurück", sagte Garibaschwili am Montag. Zugleich bestätigte er, dass er den Vorsitz der Partei "Georgischer Traum" übernehmen werde. Einen entsprechenden Vorschlag habe er vom Politischen Rat der Partei erhalten. Neuer Premierminister könnte laut Berichten der bisherige Parteivorsitzende Irakli Kobachidse werden. Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen steht noch aus. Paschinjan will Aserbaidschan zum Abschluss eines Rüstungskontrollabkommens bewegen Garibaschwili war seit 2013 georgischer Premierminister und trat im Dezember 2015 zurück. Danach leitete er kurzzeitig das Verteidigungsministerium, bevor er im Februar 2021 zum zweiten Mal das Amt des Premierministers übernahm. Die Befugnisse des derzeitigen Parlaments laufen im Herbst aus. Bei den Parlamentswahlen, die für Oktober geplant sind, werden im Kabinett erhebliche personelle Veränderungen erwartet. Neben dem Regierungschef sollen auch die Minister für Verteidigung, Außenpolitik, Gesundheit und Justiz ihre Ämter räumen. Mehr zum Thema - Ikone der Matrona von Moskau: Georgische Orthodoxe Kirche fordert Entfernung von Stalins Darstellung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.