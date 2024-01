Paschinjan will Aserbaidschan zum Abschluss eines Rüstungskontrollabkommens bewegen

Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan hat Aserbaidschan vorgeschlagen, ein Rüstungskontrollabkommen zu unterzeichnen, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Aysor. Er sagte:

"Wir schlagen vor, wir sagen: Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten wir einen spiegelbildlichen Rückzug der Truppen von der in der Alma-Ata-Erklärung festgelegten Grenzlinie durchführen, um das Risiko von Zusammenstößen zu neutralisieren."

Baku lehne dies jedoch ab, so Paschinjan. Der armenische Premierminister erinnerte auch an den Vorschlag, eine entmilitarisierte Zone in den Grenzgebieten einzurichten, was Baku ebenfalls verweigerte. Er merkte an:

"Ich kann einen anderen Vorschlag machen: Lassen Sie uns ein Rüstungskontrollabkommen unterzeichnen, damit Armenien und Aserbaidschan konkrete Vereinbarungen über Waffen treffen und die Möglichkeit haben, die Umsetzung der gegenseitigen Vereinbarungen zu überwachen."

Im vergangenen September führte Aserbaidschan eine "Anti-Terror-Operation" in Bergkarabach durch. Sie endete mit einem Waffenstillstandsabkommen, der Entwaffnung der militärischen Formationen Karabachs und der Wiedereingliederung der Region in Aserbaidschan zusammen mit der armenischen Bevölkerung. Mehr als 100.000 Armenier – die Mehrheit der Bevölkerung in der Region – haben Bergkarabach seitdem verlassen. Im Oktober hisste der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew die Flagge seines Landes in Chankendi (armenischer Name Stepanakert), der Hauptstadt von Bergkarabach. Im November fand in der Stadt eine Siegesparade statt.

Im Dezember erklärte der Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass Aserbaidschan und Armenien keine "gegnerischen Seiten" sind und bereit seien, einen Friedensvertrag zu schließen.

Mehr zum Thema – Armenien strebt engere Zusammenarbeit mit EU an