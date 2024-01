Verteidigungsministerium: Russland und Iran stehen vor "großem Abkommen"

Die Verteidigungsminister Russlands und Irans haben während eines Telefonats die baldige Unterzeichnung "eines großen Abkommens" bekannt gegeben. Zudem tauschten sich die Minister über Fragen der regionalen Sicherheit und der Kooperation zwischen Moskau und Teheran aus.

Quelle: Sputnik © Wadim Sawizki

Russlands Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, hat am Montag mit seinem Amtskollegen aus Iran, Mohammad-Reza Qarai Ashtiani, telefoniert. Laut einer Erklärung des Ministeriums in Moskau sollen die beiden Seiten im Ergebnis des Gesprächs bestätigt haben, "ein großes zwischenstaatliches Abkommen" unterzeichnen zu wollen. Das Dokument werde solche Grundsätze der russisch-iranischen Beziehungen bekräftigen, wie den gegenseitigen Respekt der Souveränität und der territorialen Integrität. Iranischer Zentralbank-Vize: Teheran und Moskau geben SWIFT komplett auf Außerdem seien im Laufe des Gesprächs aktuelle Fragen der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich Militär besprochen sowie Meinungen über Probleme der regionalen Sicherheit ausgetauscht worden. Schoigu hob hervor, dass Moskau und Teheran gemeinsame Anstrengungen zum Aufbau "einer wirklich gleichberechtigten multipolaren Welt" konsequent intensivieren. Das Telefongespräch sei in einer freundschaftlichen Stimmung durchgeführt worden und diene als weiterer Schritt zur Stärkung der strategischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten, lautete die Erklärung abschließend. Ende September hatte Schoigu Iran besucht. Damals betonte er, dass Moskau und Teheran ungeachtet des westlichen Drucks weiterhin zusammenarbeiten, um die Stabilität im Nahen Osten zu gewährleisten. Zudem hob der Minister die Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor: Die Kooperation erreiche eine ganz neue Ebene, der Dialog entwickele sich besonders aktiv. Mehr zum Thema – Schoigu im Iran: Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran erreicht ganz neue Ebene

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.