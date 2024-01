Die USA können Chinas Aufstieg nicht aufhalten – werden aber die EU bei dem Versuch lahmlegen

Von Timur Fomenko

Seit Jahren bedrängen die USA die Niederlande, Technologiebeschränkungen für die Ausfuhr moderner Lithografie-Maschinen nach China zu akzeptieren. Diese Maschinen, die von der niederländischen Firma ASML hergestellt werden, verwenden Laser, um Schaltkreise für Mikrochips zu erstellen.

Obwohl ASML ein weltweit führendes Spezialunternehmen ist, stammen seine grundlegenden Patente aus den USA, sodass Washington das Unternehmen zwingen kann, einseitige Exportkontrollen nach amerikanischem Ermessen zu befolgen.

Die amerikanischen Beschränkungen wurden in mehreren Wellen eingeführt und bauen auf den weitreichenden Exportkontrollen auf, die 2022 eingeführt wurden. Eine dieser Aktualisierungen, die eine bestimmte Art von Lithografie-Maschinen betrifft, trat am Montag, den 1. Januar 2024, in Kraft. ASML versuchte, den Verkauf mehrerer solcher Maschinen nach China vor dem Stichtag überstürzt abzuwickeln, sagte dies jedoch im letzten Moment ab – Berichten zufolge aufgrund des Drucks seitens der USA.

Die Nachricht ließ die US-Aktien von ASML fallen. Das grundlegende Ziel der US-Außenpolitik besteht darin, Chinas Halbleiterindustrie zu zerschlagen und seine Hightech-Ambitionen zu behindern. Dies ist zu einer der wichtigsten Strategien geworden, um Chinas militärischen und wirtschaftlichen Aufstieg insgesamt einzudämmen.

Zu diesem Zweck haben die USA chinesische Technologieunternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt und versuchen zunehmend, die Ausfuhr von Halbleiterausrüstungen nach China zu unterbinden, was sie als "Begrenzter Spielraum, hohe Hürden"-Konzept bezeichnen. Dennoch gibt es derzeit überwältigende Beweise dafür, dass solche Sanktionen nicht funktionieren. Nicht zuletzt, weil China eine koordinierte Anstrengung des Staates und der Industrie unternimmt, um sich selbst in der Halbleitertechnologie voranzutreiben. Dies hat dazu geführt, dass Huawei, das ursprüngliche Ziel der US-Sanktionen, effektiv seine eigene Halbleiter-Lieferkette zusammengestellt hat.

Dabei hat China immer kreativere Wege zur Umgehung von Beschränkungen gefunden, sich Schlupflöcher für US-Ausrüstung gesichert und weitere Fortschritte bei neuen Fertigungstechnologien erzielt, während es gleichzeitig ältere Designs effizienter machte und Amerikas Zwangsmaßnahmen effektiv abwehrte. Als ob es nicht schon offensichtlich wäre, dass die USA ihr Versagen verdoppeln und China zur Selbstversorgung zwingen, was natürlich ironischerweise vor allem US-Unternehmen und Exporten schaden wird. Wie genau können die USA strenge Exportkontrollen gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft und größten Handelsnation der Welt aufrechterhalten?

Die gegen Unternehmen wie ASML gerichteten Maßnahmen zeigen jedoch, dass die USA weiterhin eine offensichtliche Bedrohung und Herausforderung für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand Europas darstellen. Weshalb? Weil EU-Firmen auf Befehl einer dritten Partei gezwungen werden, die Verbindungen zu ihrem lukrativsten Markt zu kappen, um amerikanische Ziele zu erreichen. Die USA behaupten gerne, dass sie den freien und fairen Handel in einem rechtsstaatlichen Markt unterstützen. Aber was für eine Art von "Rechtsstaatlichkeit" gibt es in einem System, in dem ein Unternehmen, das Sie betreiben, eine große Anzahl von Verkäufen in Erwartung einer Beschränkungsfrist gesichert hat, die von einem Dritten außerhalb Ihres Rechtssystems auferlegt wurde, und dann diese Verkäufe trotzdem absagen muss, weil derselbe Dritte die Frist nicht abwarten will?

China ist der größte Halbleitermarkt der Welt, dessen Hightech-Entwicklung eine größere Nachfrage nach Mikrochips als irgendwo sonst in der Welt hervorruft. Die USA glauben, dass sie Chinas langfristige Aussichten vereiteln können, indem sie diesen Aufstieg blockieren, während sich das Land von der minderwertigen Produktion entfernt. Washingtons Plan, die Entwicklung Chinas zu stoppen und eine Stagnation herbeizuführen, basiert auf der fehlerhaften Logik, dass China ohne westliche Technologie nicht in der Lage sei, innovativ zu sein oder sich weiterzuentwickeln, was allen gegenteiligen Beweisen widerspricht.

Analyse Ein simpler Schritt Chinas könnte die aggressive Agenda der EU gegen Peking zunichtemachen

Stattdessen wird dieser Ansatz langfristig westliche Unternehmen vom kritischen und lukrativen chinesischen Markt abschneiden, da die USA eine neue globale Lieferkette im Technologiebereich schaffen wollen, die sie beherrschen, und somit die EU von ihnen abhängig machen. Dies erinnert uns daran, dass die EU der größte Verlierer des Krieges Amerikas gegen China ist, da sie versucht, eine lukrative Handelsbeziehung zu zerschlagen. Aber auch, was noch kritischer ist, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu untergraben, wie sie es getan hat, indem sie ihr wegen des Krieges in der Ukraine die russische Energie vorenthielt und somit den Absatzmarkt für sich vereinnahmte. Den amerikanischen Wünschen in Bezug auf China zu folgen bedeutet, Souveränität, geopolitische Autonomie und Wohlstand zu opfern, um den Zielen der Vereinigten Staaten zu dienen. Das ist eine Situation, in der man nur verlieren kann. Was passiert mit ASML, wenn China in der Lage ist, seine eigenen High-End-Chips und Lithografie-Anlagen herzustellen? Und nicht mehr den Bedarf für den heimischen Markt hat und die gleichen Lösungen auch anderen Ländern anbietet? Man muss in China dabei sein, um mitspielen zu können. Man gewinnt nicht, wenn man sich weigert, mitzumachen, während die andere Seite noch am Ball ist.

Übersetzt aus dem Englischen.

Timur Fomenko ist ein politischer Analyst.

Mehr zum Thema - Warum haben Westeuropäer Angst vor China, aber nicht vor den USA?