Angebliche Verletzung des Luftraums: Polen bestellt russischen Geschäftsträger ein

Laut der Darstellung Warschaus soll während der russischen Luftangriffe auf die Ukraine am Freitag eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Das russische Außenministerium widerspricht der polnischen Darstellung und fordert Beweise.

Quelle: Gettyimages.ru

Polen hat den russischen Geschäftsträger Andrej Ordasch vorgeladen und eine Erklärung für die angebliche Verletzung des polnischen Luftraums durch eine russische Rakete gefordert, wie das Außenministerium des NATO-Landes am Freitagabend mitteilte. Analyse Kommt ein "Marsch auf Kiew"? Saluschny beschuldigt Selenskij Polens stellvertretender Außenminister, Władysław Teofil Bartoszewski, übergab Ordasch eine Note, in der er eine Erklärung für den Vorfall und "die sofortige Einstellung derartiger Aktivitäten" forderte, so das Ministerium. Das polnische Militär behauptete, dass eine russische Rakete am frühen Freitagmorgen von der Ukraine aus etwa 40 Kilometer weit in den Luftraum des Landes eingedrungen sei, bevor sie wieder über ukrainisches Territorium zurückkehrte. Bislang fehlt es jedoch an Beweisen dafür, dass das Projektil russischen Ursprungs war. Der russische Außenminister bezeichnete die Behauptung in einem Interview mit RIA Nowosti als "unbegründet" und fügte hinzu, Polen werde keine Erklärungen erhalten, solange es keine Beweise vorlege. General Wiesław Kukuła, der Stabschef der polnischen Streitkräfte, sagte am Freitag in einem Briefing, dass die Rakete für die Dauer von knapp drei Minuten in das polnische Hoheitsgebiet eingedrungen und dann in den ukrainischen Luftraum zurückgekehrt ist. "Alles deutet darauf hin, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen ist", sagte Kukuła. Er fügte hinzu, dass Kampfjets losgeschickt wurden, um das Geschoss abzufangen, diese es aber nicht erreichten, bevor es "unseren Luftraum verließ". Die angebliche Verletzung des Luftraums fand während einer intensiven Welle russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele in der gesamten Ukraine statt. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete das Sperrfeuer als "massiv" und sagte, es habe Flugplätze, Munitionslager, Kasernen und andere militärische Infrastrukturen betroffen. Der Vorfall veranlasste den polnischen Präsidenten Andrzej Duda, eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates einzuberufen. Polnischer Generalstabschef behauptet: Russische Rakete in polnischen Luftraum eingedrungen Ein ähnlicher Vorfall im November 2022 wurde später als Fehler eines ukrainischen Luftabwehrsystems eingestuft. Dabei wurden zwei Landwirte getötet, als eine verirrte ukrainische Luftabwehrrakete auf die polnische Grenzstadt Przewodów niederging und ein Getreidelager traf. Polnische Ermittler kamen im September 2023 zu dem Schluss, dass es sich um eine ukrainische Rakete handelte. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij gab zunächst Russland die Schuld an dem Vorfall und forderte eine Reaktion der NATO, bevor die Führer des von den USA geführten Bündnisses öffentlich erklärten, dass die Rakete aus der Ukraine stammte. In einem Kommentar zu dem jüngsten Raketenvorfall am Freitagnachmittag verzichtete NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg darauf, Moskau zu beschuldigen, und erklärte stattdessen, der von den USA geführte Block werde "wachsam bleiben", während "die Fakten ermittelt werden". Mehr zum Thema – Erneut ukrainische Luftabwehrrakete über Polen? Russisches Militär legt dies nahe

