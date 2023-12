Moskau lehnt Lieferung russischer Hubschrauber durch Buenos Aires an Kiew ab

Russlands Botschafter in Argentinien spricht sich gegen die Übergabe von Hubschraubern aus russischer Produktion an die Ukraine aus. Er erklärte, dass eine solche Übergabe im Widerspruch zu den im Endnutzerzertifikat mit Buenos Aires festgelegten Verpflichtungen stehe.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Odinokow

Moskau lehnt es kategorisch ab, dass Argentinien Hubschrauber aus russischer Produktion an die Ukraine liefert, über die in einigen Massenmedien Informationen verbreitet werden, sagte der Botschafter in Buenos Aires, Dmitri Feoktistow. Er betonte: "Wir sind kategorisch gegen ihre Weitergabe an die Gegner Russlands. Zumal dies auch den Verpflichtungen Argentiniens im Rahmen des Endnutzerzertifikats widersprechen würde." Mitte Dezember zitierte das Portal Noticias Urbanas die Luftwaffe des lateinamerikanischen Landes mit der Aussage, Argentinien wolle der Ukraine zwei 2011 gekaufte Hubschrauber des Typs Mi-171E aus russischer Produktion schenken, die für Antarktis-Projekte eingesetzt werden. Lawrow: Großes Interesse an BRICS in Lateinamerika trotz Argentiniens "Denkpause" Wie Feoktistow feststellte, hat Buenos Aires diese Information nicht offiziell kommentiert. Früher wurden die Hubschrauber aktiv in der Arktis eingesetzt, und die Argentinier, so der Diplomat, schätzten ihre Qualität und Zuverlässigkeit sehr. Jetzt sind die Mi-171 nicht mehr einsatzfähig und benötigen größere Reparaturen. Gleichzeitig betonte der Botschafter, dass "dies nichts am Kern der Sache ändert". Am 10. Dezember fand die Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei statt. Wladimir Selenskij besuchte die Zeremonie und hatte später ein bilaterales Treffen mit Milei. Der neue argentinische Staatschef hat wiederholt erklärt, dass er sich in der Außenpolitik auf die Beziehungen zu Washington und nicht auf die BRICS-Länder konzentrieren will. Ihm zufolge sollte Buenos Aires den Peso aufgeben und sich den Ländern anschließen, die den US-Dollar als offizielle Währung verwenden, sowie die Zentralbank und einige Ministerien abschaffen und den Staatsapparat verkleinern. In Argentinien kam es zu Protesten, nachdem einige der angekündigten Reformen umgesetzt worden waren. Mehr zum Thema - Die nie erzählte Geschichte, warum Russland nicht wie Argentinien endete

