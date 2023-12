China und Indien sind Hauptabnehmer russischer Rohölexporte

Im Jahr 2023 ist der Großteil der Ölexporte aus Russland nach China und Indien gelangt, berichtet Russlands Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak im nationalen Fernsehen. Der Anteil Europas an Ölexporten aus Russland sei dagegen drastisch gesunken.

Quelle: AFP © Karachi Port Trust

Russland hat im Jahr 2023 die Ausfuhren von Öl und Ölprodukten auf asiatische Märkte wesentlich erhöht. Dies berichtete Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch dem Fernsehsender Rossija 24. Ihm zufolge habe China im scheidenden Jahr bis zur Hälfte aller russischen Ölexporte abgenommen. Der Anteil Indiens, das den Rohstoff zuvor kaum von Russland gekauft habe, habe sich auf etwa 40 Prozent belaufen. Andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika und Afrika zeigten ebenfalls Interesse an russischen Rohstoffen. Die Ausfuhren in die europäischen Länder seien hingegen drastisch zurückgegangen. Ende 2023 entfielen auf Europa nur bis zu 5 Prozent aller Ölexporte aus Russland. Niemeyer: "Scholz umgeht Sanktionen und bezieht weiter russisches Öl" Für Lieferungen nach China und Indien nutze Russland aktiv den Nördlichen Seeweg, der etwa halb so lang sei wie traditionelle Lieferrouten über das Mittelmeer oder den Indischen Ozean, erklärte Nowak weiter. Im Jahr 2023 seien über das Nordpolarmeer 1,5 Millionen Tonnen Öl transportiert worden. Nowak schätzte die Öl- und Gaseinnahmen des russischen Staatshaushalts in diesem Jahr auf etwa neun Billionen Rubel (umgerechnet rund 88,6 Milliarden Euro). Dies entspreche dem Niveau des Jahres 2021, als die Öl- und Gaspreise relativ hoch gewesen seien. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Steuerzahlungen aus dem Energiesektor um 2,5 Billionen Rubel (etwa 24,6 Milliarden Euro) zurückgegangen. Trotzdem habe die Branche einen führenden Beitrag von 27 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der Russischen Föderation geleistet, stellte der Vize-Ministerpräsident fest. Lieferungen von Energierohstoffen hätten 57 Prozent aller Exporteinnahmen ausgemacht. Mehr zum Thema – Medienbericht: Russisches Flüssiggas weiter über EU-Häfen unterwegs

