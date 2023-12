Pentagon wirft Teheran Angriff auf Öltanker vor Indien vor

Der Tanker Chem Pluto soll vor der indischen Küste von einer Drohne angegriffen worden sein. Ein britisches Sicherheitsunternehmen erklärte, die Chem Pluto sei ein mit Israel verbundenes Schiff. Das Pentagon beschuldigt nicht die Huthis, sondern Iran.

© Indische Küstenwache auf Twitter

Das Pentagon warf Iran vor, einen Drohnenangriff auf einen Öltanker durchgeführt zu haben, der am Samstag im Indischen Ozean geschah. Der Angriff auf das Schiff hinterließ weder Verletzte noch einen ernsthaften Schaden. Iranischer General warnt vor Sperrung des Mittelmeers, wenn "Verbrechen" im Gazastreifen andauern In einer Erklärung gegenüber Reuters erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Samstag, dass die Chem Pluto, ein "aus den Niederlanden betriebener, in japanischem Besitz befindlicher und unter liberianischer Flagge fahrender" Chemie-Tanker von einer "aus dem Iran gestarteten Einwegdrohne" getroffen wurde, etwa 200 Seemeilen (370 Kilometer) vor der Küste Indiens. Iranische Stellen haben bisher zu den Vorwürfen keine Stellung genommen. Die indische Küstenwache sagte, es habe keine Todesfälle unter den 21 Mitgliedern der Mannschaft gegeben, und fügte hinzu, es sei ihnen nach dem "vermutlichen Drohnenangriff" gelungen, das Feuer an Bord zu löschen. Die britische Schiffssicherheitsfirma Ambrey erklärte, das Schiff sei "mit Israel verbunden", ohne die Art der Verbindung auszuführen, und dass der Tanker auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Indien gewesen sei. Der Angriff habe beim Schiff "strukturelle Schäden" verursacht und "die Aufnahme [...] von etwas Wasser", teilte das Unternehmen mit. Dieser jüngste Vorfall ereignet sich eine Woche, nachdem die Huthi-Rebellen im Jemen geschworen haben, Schiffe mit Verbindungen zu Israel anzugreifen, die versuchen, durch den Golf von Aden in das Rote Meer einzufahren. Für die Huthis, die faktisch den Jemen regieren, ist dies die Antwort auf die Angriffe der israelischen Armee in Gaza. Israel begann einen Militäreinsatz im Gazastreifen, nachdem die bewaffnete palästinensische Gruppe Hamas Anfang Oktober einen Überfall durchgeführt hatte, und die Kämpfe haben seither mindestens 1.200 Israelis und 20.000 Palästinensern das Leben gekostet. Angriffe auf Schiffe: Huthi-Anführer warnt USA vor neuem Kriegsschauplatz im Roten Meer Die USA hatten zuvor behauptet, Iran sei in die Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer "tief involviert", und hatten erklärt, dass Teheran die Rebellen mit Drohnen, Raketen und Aufklärungsdaten versorgt habe. Iran hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und darauf bestanden, dass die "Widerstandsgruppen" unabhängig handelten und "keine Befehle aus Teheran erhalten, den Kriegsverbrechen und dem Genozid, die Israel begeht, entgegenzutreten". Als Reaktion auf die Angriffe der Huthis haben die USA und mehrere NATO-Verbündete eine gemeinsame Marineeinsatzgruppe entsandt, um im Roten Meer zu patrouillieren, die bereits einige jemenitische Drohnen abgeschossen hat. Die Rebellen haben jedoch geschworen, weiterhin mit Israel verbundene Schiffe anzugreifen, und sagten, westliche Angriffe würden nicht unerwidert bleiben. Mehr zum Thema - USA sind sich sicher: Iran in Huthi-Attacken auf Schiffe im Roten Meer "tief verwickelt"

