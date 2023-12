USA verschärfen Einfuhrverbot für russischen Lachs, Pollack, Kabeljau und Krabben

Die Vereinigten Staaten haben die Einfuhr von Lachs, Pollack, Kabeljau und Krabben verboten, die aus Russland stammen, aber in Drittländern verarbeitet wurden. Das Verbot besteht schon seit Langem, enthielt jedoch zuvor keine Klausel über die Verarbeitung in Drittländern.

Quelle: Sputnik © Sergei Krasnouchow

Washington hat die Einfuhr von rohen sowie vorgefertigten Lebensmitteln aus Lachs, Pollack, Kabeljau und Krabben verboten, die ganz oder teilweise in Russland hergestellt oder in Gewässern unter russischer Gerichtsbarkeit gefangen wurden. Dies teilte das US-Finanzministerium mit. Das Verbot gilt auch für Fische und Meeresfrüchte, die von russischen Schiffen gefangen wurden. Die Beschränkungen gelten unabhängig davon, ob die Lebensmittel außerhalb der Russischen Föderation hergestellt oder wesentlich zu einem anderen Produkt verarbeitet worden seien. Selbst mit "allen Waffen der Welt": Slowakischer Ministerpräsident erwartet Niederlage der Ukraine Am 11. März letzten Jahres haben die USA ein Einfuhrverbot für Fisch und Meeresfrüchte aus Russland verhängt. Der Pressedienst der Fischereigewerkschaft wies damals darauf hin, dass die direkte Ausfuhr von Fisch aus Russland in die USA verboten sei und die russischen Fischlieferungen hauptsächlich über Drittländer erfolgten. Das Verbot erstreckte sich bisher jedoch nicht auf die Verarbeitung in Drittländern. Neben Fisch und Meeresfrüchten haben die USA vor, ähnliche Regeln auch auf Diamanten und alkoholische Getränke anzuwenden. Vor dem Verbot war Russland zusammen mit Kanada einer der beiden Hauptlieferanten von Krabben in die USA. Im Ergebnis von drei Quartalen im Jahr 2021 stiegen die Einfuhren von gefrorenen Krabben aus Russland in die USA um 28 Prozent auf 766 Mio. US-Dollar, teilte Alexei Buglak, der Vorsitzende der Verband der Pollackproduzenten, mit. Wie Nikkei Asia schrieb, habe Russland nach der Einführung der US-Sanktionen gegen russische Fische und Meeresfrüchte den Export dieser Produkte auf die asiatischen Märkte umorientiert. Die Zeitung verband das US-Embargo insbesondere mit einem starken Zustrom von Importen dieser Produkte nach Japan und einem Rückgang der Krabbenpreise. Mehr zum Thema - Trotz Sanktionen: Japan steigert Exporte nach Russland

