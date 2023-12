Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 verkündet

Die diesjährigen Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards wurden bekannt gegeben. Mit dem Internationalen Preis für Kriegsberichterstatter wurden Beiträge zu den Konflikten im Donbass, im Gazastreifen und in Syrien ausgezeichnet.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Die Jury der Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023, mit dem Journalisten für die besten Beiträge aus Konfliktgebieten ausgezeichnet werden, hat die Gewinner verkündet. Geehrt wurden Kriegsberichterstatter aus Palästina, Russland, Syrien und Argentinien. Der Fernsehsender RT hat die Auszeichnung in Erinnerung an den Journalisten von RT Arabic Khaled Alkhateb gestiftet, der 2017 in Syrien bei einem Beschuss getötet worden war. Im Jahr 2023 wurden die Preise in vier Kategorien verliehen. Die Beiträge wurden von Journalisten aus 14 Ländern in sechs Sprachen verfasst. Die Gewinner sind: 1. "Bester Videobeitrag aus einer Konfliktzone" Ghazi Al-Aloul (Gazastreifen, Palästina), "Gaza. Die Folgen", Fernsehsender Roya (Jordanien) Eine Reihe von Berichten über die Situation im Gazastreifen, der unter ständigem Bombardement durch die israelische Armee steht. Der Korrespondent berichtet über den Tod von Journalisten, die über den Konflikt informierten, über die Arbeit der Krankenhäuser unter Kriegsbedingungen und das Leben der Flüchtlinge. 2. "Bester Textbeitrag aus einer Konfliktzone" Sergei Prudnikow, "Berichte aus dem Donbass", Zeitung Iswestija (Russland) Eine Reihe von Artikeln über Frontstädte in der Donezker Volksrepublik Mitte 2022. Der Korrespondent beschreibt die Folgen eines der schwersten Beschüsse von Donezk, die Rückkehr zu relativer Ruhe in Wolnowacha, wo die Kämpfe vor Kurzem beendet wurden, die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol und die Lage in Jassinowataja, das täglich unter Beschuss stand. 3. "Bester Videobeitrag: Humanitäre Mission" Sebastian Salgado, "Freiheitstango in Lugansk", Internetportal Data Urgente (Argentinien) Der argentinische Journalist reiste im August 2022 in die Volksrepubliken Lugansk und Donezk, um eine Reihe von Dokumentarfilmen zu drehen. Der Film erzählt die Geschichten der Einheimischen und wie diese Frontregion mit dem Krieg zurechtkommt. 4. "Bester Textbeitrag: Humanitäre Mission" Sara Salloum (Syrien), "Als die Waffen verstummten ...", Al Mayadeen English (Libanon). Eine Reihe von Artikeln über das Leben nach dem Krieg in mehreren Regionen Syriens. Die Journalistin beschreibt die humanitäre Krise aufgrund von Wasser- und Nahrungsmittelknappheit, die Zunahme von Kinderarbeit und die Gefahren durch nicht explodierte Minen. Zur diesjährigen Jury gehörten der WGTRK-Kriegsberichterstatter Jewgeni Poddubny, der Chefredakteur der ägyptischen Zeitung Youm7 Ahmed Gomma, der Chefmoderator des interarabischen Fernsehsenders Al Ghad Amro Abdelhamid, der libanesische Kriegsberichterstatter und Mitarbeiter des Zentrums für Studien der arabischen Einheit Muhammad Ballout und Ayanda Hollow, Leiter der Afrika-Abteilung von TV BRICS. Die Arbeiten wurden auch von den RT-Journalisten Salam Musafir (RT Arabiс), Semjon Senderow (RT Spanish) und Thomas Röper (RT DE) bewertet. In den vergangenen Jahren waren Journalisten aus Russland, dem Irak, Irland, Singapur, den USA, Italien, Syrien und dem Jemen die Gewinner der Khaled Alkhateb Memorial Awards. Die Auszeichnung wurde von RT im Gedenken an den Journalisten und freien Korrespondenten von RT Arabic Khaled Alkhateb ins Leben gerufen, der im Jahr 2017 bei einem Raketenbeschuss durch Kämpfer des Islamischen Staats in der syrischen Provinz Homs getötet wurde. Khaled hatte über die Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und Terroristen berichtet. Im Jahr 2018 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret zur posthumen Auszeichnung von Khaled Alkhateb mit der Tapferkeitsmedaille, die seiner Familie bei der Zeremonie der ersten Preis-Verleihung überreicht wurde. Mehr zum Thema – Diesjährige Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards stehen fest

