Peking: Russland ist nun größter Exportmarkt für chinesische Autos

Der Rückzug großer globaler Autohersteller vom russischen Markt öffnete die Türen für alternative Marken. Nun wurde China zum Hauptlieferanten von Autos für Russland. Dies geht aus einer Erklärung des Botschafters Pekings in Moskau, Zhang Hanhui, hervor.

Quelle: Sputnik © Kirill Braga

Angesichts der gegen Russland verhängten westlichen Sanktionen und des laufenden Handelskriegs zwischen den USA und China boomt der Handel zwischen Moskau und Peking. In einem Interview mit RIA Nowosti erklärte der chinesische Botschafter in Russland, Zhang Hanhui, dass Russland zum Hauptimporteur chinesischer Autos geworden ist, während China zum Hauptlieferanten von Autos nach Russland geworden sei. Der Diplomat wörtlich: "Gegenwärtig ist die Zusammenarbeit im Automobilsektor zu einem wichtigen Bestandteil des bilateralen Handels geworden. China ist zum Hauptlieferanten von Autos nach Russland geworden, das Volumen der Exporte hat sowohl in materieller als auch in finanzieller Hinsicht erheblich zugenommen, und Russland ist zum Hauptimporteur chinesischer Autos geworden." Zhang Hanhui unterstrich, dass China seit dreizehn Jahren in Folge der größte Handelspartner Russlands sei. Die bilaterale Kooperation werde ständig erweitert und das Interesse chinesischer Unternehmen an der Zusammenarbeit mit Russland wachse, hieß es weiter. Russland findet neue Whisky-Lieferanten Statistiken zeigen, dass mehr als 90 Prozent aller russischen Autoimporte in diesem Jahr auf chinesische Marken entfallen. Dies erfolgte, nachdem europäische, US-amerikanische, südkoreanische und japanische Autohersteller abgewandert waren. Im Rahmen der erweiterten Präsenz auf dem russischen Markt nahmen chinesische Hersteller vor kurzem die Autoproduktion im Awtotor-Werk in der russischen Exklave Kaliningrad auf, wo zuvor deutsche BMW und südkoreanische Hyundai- und Kia-Fahrzeuge montiert worden sind. Russlands Präsident Wladimir Putin offenbarte kürzlich, dass chinesische Autos im Land immer beliebter würden und sie auch aktiv europäische Marken von den Weltmärkten verdrängten. Mehr zum Thema – Für 100 Euro: Hyundai verkauft Werk in Russland

