Vučić gewinnt Parlamentswahlen in Serbien

Nach der Auszählung von knapp zwei Dritteln der Stimmen hat die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić knapp 47 Prozent der Stimmen geholt. Bleibt es dabei, würde sie im Alleingang über eine absolute Mehrheit von 129 Mandaten in der Volksversammlung mit 250 Sitzen verfügen.

Quelle: AFP © Andrej ISAKOVIC

Die Partei von Präsident Aleksandar Vučić hat am Sonntag nach Angaben von Wahlforschern die Parlamentswahl in Serbien gewonnen. Nach Auszählung von 65 Prozent der abgegebenen Stimmen sahen die Belgrader Institute Cesid und Ipsos die Serbische Fortschrittspartei (SNS) mit 47 Prozent der Stimmen als klar stärkste Kraft. Im Vergleich zur vorherigen Wahl vor 17 Monaten legte die SNS demnach um drei Prozentpunkte zu. Bleibt es dabei, würde sie im Alleingang über eine absolute Mehrheit von 129 Mandaten in der Volksversammlung mit 250 Sitzen verfügen. Die liberale Opposition, die als Wahlbündnis "Serbien gegen Gewalt" gemeinsam antrat, vereinigte demnach 23 Prozent der Stimmen auf sich und kann mit 63 Mandaten rechnen. Am Sonntag waren etwas mehr als 6,5 Millionen Serben zur Stimmabgabe aufgerufen. Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Wahlkommission bei 42 Prozent, genauso wie bei der Wahl 2022. Mehr zum Thema - Kontinuität oder Wendepunkt? Serbien vor Neuwahlen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.