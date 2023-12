Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Roten Meer beschossen

Medienberichten zufolge ist ein Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd, das unter liberianischer Flagge fährt, im Roten Meer beschossen worden. An Bord des Schiffes soll Feuer ausgebrochen sein. Laut dem Bericht sollen für den Angriff Huthi-Rebellen verantwortlich sein.

Quelle: Gettyimages.ru

Wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, wurde ein Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd, das unter liberianischer Flagge fährt, im Roten Meer beschossen. Das Containerschiff namens "Al Jasrah" sei auf dem Weg von Singapur nach Ägypten gewesen. Verletzte habe es bei dem Angriff nicht gegeben. Hapag-Lloyd bestätigte den Vorfall und erklärte: "Hapag-Lloyd wird zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit unserer Crews sicherzustellen." Laut Focus bestätigte die private Aufklärungsfirma Ambrey die Attacke, ebenso US-Verteidigungskreise. Laut Ambrey wurde das Schiff an der Seite getroffen, ein Container fiel über Bord, an Deck brach ein Feuer aus. Noch ist unklar, wovon genau das Schiff getroffen wurde. Mehr zum Thema – Unter deutscher Teilnahme: USA schmieden ein Marinebündnis gegen Huthi im Jemen

