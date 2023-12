Gazprom meldet erhöhte Gaslieferungen nach China durch Pipeline "Kraft Sibiriens"

Seit Mitte November hat Gazprom aus Russland wesentlich mehr Erdgas nach China geliefert, erklärte der Vorstandsvorsitzende Witali Markelow bei einem Treffen mit chinesischen Kollegen in Peking, auf dem die Erfolge dieses Jahres und die Pläne für das nächste Jahr beraten wurden.

Quelle: Sputnik © Pawel Lwow

Am Donnerstag sind Vertreter des russischen Unternehmens Gazprom und der chinesischen China National Petroleum Corporation (CNPC) in Peking zusammengekommen. Auf der Sitzung zogen die Firmen die Bilanz des zuende gehenden Jahres und erörterten die Pläne für die Kooperation im Jahr 2024. Trotz Ukraine-Krieg: Russland ist zweitgrößter EU-Lieferant für LNG-Gas Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom Witali Markelow erklärte, dass Russland seit Mitte November 2023 die Lieferungen von Erdgas über die Pipeline "Sila Sibiri" (Kraft Sibiriens) wesentlich erhöht habe. Dies verdanke man einem Zusatzabkommen über den Gasexport, das im Oktober dieses Jahres unterzeichnet worden war. Die Lieferungen auf dieser "Ostroute" erfolgen Markelow zufolge zuverlässig. Vor diesem Hintergrund besprachen die Unternehmen den Ausbau der russischen Exporte im kommenden Jahr. Russland und China wollen weiter an der Fernost-Gaspipeline arbeiten, einschließlich eines grenzüberschreitenden Abschnitts über den Fluss Ussuri. Außerdem sei ein aussichtsreiches Projekt für Gaslieferungen über die Mongolei besprochen worden. Die Pipeline "Kraft Sibiriens" ist eine mehr als 3.000 Kilometer lange Gasfernleitung, die als gemeinsames Projekt von Gazprom und der CNPC gebaut und im Jahr 2019 in Betrieb genommen wurde. Mehr zum Thema – Wie ist der Stand der russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.