Selenskij offenbart Zahl des ukrainischen Heeres

Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij gab die Zahl der ukrainischen Landtruppen bekannt. Demnach beträgt sie Stand 12. Dezember rund 600.000 Soldaten. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums verlor die ukrainische Armee seit Juni 125.000 Soldaten.

Quelle: AFP © Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij hat offenbart, wie viele ukrainische Militärangehörige in den Landtruppen dienen. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Bodentruppen der Ukraine: mehr als 600.000 Kämpfer verschiedener Truppengattungen." Im November erklärte Wladislaw Selesnjow, ehemaliger Leiter des Pressedienstes des ukrainischen Generalstabs, dass insgesamt 1,3 Millionen Menschen der ukrainischen Armee angehörten. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow merkte am 6. September an, dass sich die Zahl der ukrainischen Armeeangehörigen seit Februar letzten Jahres von 261.000 auf über 800.000 mehr als verdreifacht habe. Umerow wörtlich: "Mehr als eine Million Menschen sind heute im Sicherheits- und Verteidigungssektor tätig, davon mehr als 800.000 bei den Streitkräften der Ukraine." Vor dem Beginn der speziellen russischen Militäroperation dienten in den ukrainischen Streitkräften etwa 200.000 Menschen (davon bei den Bodentruppen 126.000), und insgesamt waren 255.000 Menschen bei der Armee beschäftigt. Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten wurde eine allgemeine Mobilmachung angekündigt, den Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren wurde anschließend verboten, das Land zu verlassen. Medien: Westen erfährt nach Saluschnys Interview von Kiews Haltung zu Verhandlungen Ende August erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium, der Mobilisierungsplan sei noch nicht erfüllt. Die Stellvertreterin Umerows für soziale Angelegenheiten, Natalija Kalmykowa, teilte mit, dass "Hunderttausende Menschen" versuchten, sich der Einberufung zu entziehen. Ende November erklärte die ehemalige stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar, dass die Zeit der "populären Entscheidungen" zur Mobilisierung vorbei sei. Sie betonte, dass die russische Armee die ukrainische Armee zahlenmäßig übertreffe. Mehr zum Thema – Ukrainische Behörden könnten Steuern zur Finanzierung der Streitkräfte erhöhen

