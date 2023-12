Medien: Westen erfährt nach Saluschnys Interview von Kiews Haltung zu Verhandlungen

Westliche Staatschefs riefen in Kiew an, nachdem der ukrainische Armeechef Saluschny in einem Interview über eine "Sackgasse" im Krieg gegen Russland gesprochen hatte, so die Financial Times. Die Politiker wollten den ukrainischen Standpunkt zu den Verhandlungen mit Moskau erfahren.

Quelle: Gettyimages.ru © STR/NurPhoto

Die Äußerungen des Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, Waleri Saluschny, über den Stillstand im Konflikt mit Russland kamen nicht nur für viele ukrainische Bürger, sondern auch für die westlichen Länder überraschend, zitierte die Financial Times einen ungenannten ukrainischen Beamten. Laut dem Gesprächspartner der Zeitung riefen einige westliche Staats- und Regierungschefs in Kiew an, um herauszufinden, was Saluschnys Worte bedeuteten und ob die Ukraine Verhandlungen mit Moskau nun als Priorität betrachte. Die ukrainischen Behörden fordern die Wiederherstellung der Grenzen von 1991 und die Dokumentation des Endes des Konflikts, bevor die Gespräche beginnen. Die russische Seite lehnt jede Friedensinitiative ab, die ihre Souveränität über die Gebiete Donbass, Krim, Saporoschje und Cherson missachten würde. Sowohl Moskau als auch Kiew halten die von der anderen Seite gestellten Bedingungen für unannehmbar. Gleichzeitig hat der russische Präsident Wladimir Putin wiederholt erklärt, dass Moskau im Gegensatz zu Kiew den Dialog nie verweigert habe und dass die Ukraine das Dekret, das diesen verbietet, aufheben müsse, um Verhandlungen aufzunehmen. Lawrow: "Russland ist stärker als vor dem Krieg und wird es auch bleiben" Am 1. November hatte The Economist einen Artikel von Saluschny veröffentlicht, in dem es unter anderem hieß, dass die Feindseligkeiten in eine neue Phase eintreten und sich zu einem "Stellungskrieg" mit Zermürbung entwickeln. In einem Interview mit derselben Zeitung sagte der Oberkommandierende, dass es "wahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben wird" und dass die Lage an der Front "eine Pattsituation erreicht" habe. Nach Angaben der Financial Times, die sich auf drei Quellen beruft, versuchen die ukrainischen Behörden, den Optimismus sowohl im Inland als auch bei den Verbündeten im Ausland aufrechtzuerhalten, indem sie über die Fortschritte bei den Kämpfen berichten. Diese Politik werde auf allen Ebenen verfolgt, von den Ministerien und lokalen Verwaltungen bis hin zu den militärischen Befehlshabern. Da der bewaffnete Konflikt jedoch weitergeht, führt diese Kommunikationsstrategie "zu einer Kluft zwischen der Präsidialverwaltung und der militärischen Führung", so Militärbeamte und ehemalige Mitarbeiter des Staatschefs, die mit der Zeitung sprachen. Die Nachrichtenagentur schrieb, dass die Spaltung zwischen der militärischen und der politischen Führung des Landes seit der Berichterstattung des Economist noch deutlicher geworden sei. Einem der Gesprächspartner zufolge müsse "mehr Realismus hinzugefügt werden". Die militärische Führung glaubt, dass dies unter anderem notwendig sei, um weitere Unterstützung von ausländischen Verbündeten zu erhalten. Gleichzeitig behauptet der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, dass "eine optimistische Botschaft der einzige Weg ist, um die Zweifler im Westen zu beruhigen", so die Zeitung. Russland verurteilt die Hilfe anderer Staaten für die Ukraine, sagt aber, dass dies keinen Einfluss auf die militärische Sonderoperation haben wird. Das Büro von Selenskij kritisierte zwar das Interview von Saluschny, betonte aber, dass der Präsident und der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte keine Meinungsverschiedenheiten hätten und in der Frage der Militäroperationen eine einheitliche Position verträten. Mehr zum Thema - Ukrainischer Oberkommandierender Saluschny: Konflikt in Sackgasse, kein Durchbruch am Horizont

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.