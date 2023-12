Riad: Putin und saudischer Kronprinz führen Gespräche

Wladimir Putin und der Kronprinz von Saudi-Arabien nahmen in Riad Gespräche auf. Dies ist das erste Treffen zwischen ihnen in diesem Jahr, aber sie telefonieren regelmäßig miteinander. Putin war heute auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Besuch.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

Der russische Präsident Wladimir Putin ist im Rahmen seiner Nahostreise in Riad gelandet. Mehrere hochrangige saudische Beamte begrüßten den russischen Staatschef, als er aus dem Flugzeug stieg. Der russische Staatschef wurde zu der Wagenkolonne begleitet, die ihn zum Königspalast brachte. Inzwischen begannen bereits die Gespräche zwischen Wladimir Putin und dem saudischen Kronprinzen, Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud. Es wurde berichtet, dass die Politiker die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investitionen sowie verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit in multilateralen Formaten erörtern werden. Auf höchster Ebene war zudem geplant, die Zusammenarbeit im Energiebereich zu besprechen, einschließlich der Kooperation im Rahmen von OPEC+. Auch die Perspektiven für die Umsetzung des großen Infrastrukturprojekts des internationalen Verkehrskorridors Nord-Süd sollten angesprochen werden. Putin besucht Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien Erwartet wird ein Meinungsaustausch über die aktuelle Lage in der palästinensisch-israelischen Konfliktzone und Optionen zur Förderung der Deeskalation der Spannungen. Weitere mögliche Themen sind die Beilegung der Situation in Syrien und im Jemen sowie die Gewährleistung der Stabilität in der Golfregion. Am selben Tag besuchte Russlands Präsident Wladimir Putin bereits die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er im großen Stil empfangen wurde. Russlands Staatschef lobte die Beziehungen zwischen den Ländern, die "ein Rekordniveau erreicht haben". Dies ist das erste Treffen zwischen Putin und Mohammed bin Salman Al Saud in diesem Jahr. Zuletzt trafen sie sich 2019 in Riad ‒ allerdings telefonierten sie im Jahr 2023 bereits fünfmal miteinander. Mehr zum Thema - Staatsbesuch im Vergleich: Putin wird gefeiert, Steinmeier kann warten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.