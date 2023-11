Ukrainischer Sicherheitschef Danilow: Westen wird uns nicht ewig durchfüttern

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexei Danilow warnte seine Landsleute, dass der Westen die Ukraine nicht ewig "durchfüttern" werde, und fügte hinzu, dass härtere Zeiten bevorstünden.

Quelle: AFP © Sergei SUPINSKY

Die Ukrainer sollten sich nicht der Illusion hingeben, dass der Westen auf lange Sicht für sie aufkommen wird, warnte Alexei Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Er prophezeite außerdem, dass die Kosten für Kiew umso höher ausfallen werden, je länger der Konflikt mit Moskau andauert. Die jüngsten Äußerungen des hochrangigen Sicherheitsbeamten fügen sich in eine Reihe ähnlicher Äußerungen seiner Kollegen ein, darunter auch Präsident Wladimir Selenskij, der kürzlich einräumte, dass die wenig beeindruckende ukrainische Gegenoffensive im Sommer den Enthusiasmus des Westens, Kiew weiter zu unterstützen, dämpfen könnte. Analyse Zerfall, Zersetzung und Personalmangel - Im Westen wächst die Sorge um die ukrainische Armee In einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender in Lwow erklärte Danilow am Freitag, dass zu Beginn der Feindseligkeiten im Februar letzten Jahres nur wenige im Westen daran glaubten, dass die Ukraine dem russischen Ansturm lange standhalten könnte. Er fügte hinzu, dass die meisten westlichen Regierungen nicht damit gerechnet hätten, dass sich der Konflikt länger als anderthalb Jahre hinziehen würde, was bedeute, dass es für Kiew immer schwieriger werde, finanzielle Unterstützung und Hilfe von ihnen zu erhalten. "Je weiter wir gehen, desto schwieriger wird es. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen", sagte Danilow. Der Sicherheitschef riet seinen Landsleuten, nicht zu glauben, dass die Geldgeber der Ukraine "uns unser ganzes Leben lang ernähren werden und dass wir unser ganzes Leben lang Hilfe erhalten werden". "Wir müssen erwachsen werden und entscheiden, wie wir unser Land entwickeln wollen", schloss Danilow. In einem Gespräch mit CNBC am Montag bezeichnete US-Finanzministerin Janet Yellen die Ukraine zudem als "völlig abhängig" von westlicher Finanzhilfe. In der Zwischenzeit ist es der Regierung von Präsident Joe Biden Anfang des Monats nicht gelungen, ein umfangreiches Ausgabenpaket in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar durch den Kongress zu bringen, von dem ein großer Teil an Kiew gehen sollte. Der Präsident sah sich stattdessen gezwungen, ein Überbrückungsgesetz zu unterzeichnen, das nur Mittel für inländische Regierungsbehörden vorsah. Mehr zum Thema – Experten ziehen bittere Bilanz zur Gegenoffensive: "Die Ukraine verbraucht sich"

