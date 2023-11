US-Netzwerk verwaltet Pro-Nawalny-Troll-Farm

Eine NGO, die von Alexei Nawalny gegründet wurde, betreibt ein umfangreiches Netzwerk von bezahlten Online-Trollen, um die russische Regierung anzugreifen. Die Gruppe beschäftigt Berichten zufolge bezahlte Online-Kommentatoren.

Quelle: Gettyimages.ru © Lincoln Beddoe

Eine vom inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny gegründete Nichtregierungsorganisation betreibt laut einer am Mittwoch veröffentlichten Medienrecherche ein riesiges Netzwerk bezahlter Online-Trolle, die sowohl die Regierung in Moskau als auch ihre politischen Gegner angreifen. Der bahnbrechende Bericht über das Troll-Netzwerk, das angeblich mit der Antikorruptionsstiftung (FBK) in Verbindung steht, wurde von SVTV veröffentlicht, einem Online-Portal, das vom russischen libertären Blogger und Aktivisten Michail Swetow gegründet wurde. In der Untersuchung, die sich auf umfangreiche Dokumente stützt, die von einem ehemaligen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurden, wird behauptet, dass die FBK das bezahlte Trollprogramm seit mindestens zwei Jahren betreibt. Die Gruppe verlegte ihre Aktivitäten 2021 ins Ausland, nachdem ein Moskauer Gericht sie als extremistische Organisation eingestuft und ihre Auflösung angeordnet hatte. Maria Sacharowa: "Versteht Baerbock überhaupt, wovon sie redet?" Dem Bericht zufolge wurde das Pro-FBK-Troll-Netzwerk von der Free Russia Foundation (FRF) finanziert, einer in Washington ansässigen NGO, die seit 2014 aktiv ist und steuerfreie Spenden von US-Sponsoren für die "Zivilgesellschaft und demokratische Entwicklung in Russland" erhält. Sie hat auch ein Büro in der Ukraine. Den Vorsitz im Vorstand der FRF hat David Kramer, Senior Fellow am McCain Institute und ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im US-Außenministerium. Zu den Vorstandsmitgliedern gehört auch Paige Alexander, eine ehemalige stellvertretende Verwalterin bei USAID, der Regierungsbehörde, die für die Zuweisung US-amerikanischer Gelder im Ausland zuständig ist. In dem Bericht heißt es, dass die FRF die Trollarbeit an Reforum, eine in Litauen ansässige gemeinnützige Organisation, vergeben hat. Offiziell bezahlt Reforum Auftragnehmer für die Durchführung von "Social-Media-Management-Beratungen". Laut SVTV hat das Reforum-Netzwerk etwa 200 bezahlte Online-Kommentatoren, die von mehreren Büros in Vilnius, Litauen, und Tiflis, Georgien, aus arbeiten. Laut den von SVTV veröffentlichten Screenshots wurden die Trolle angewiesen, Fotos von echten Personen zu verwenden, die zuvor den Zugang zu ihren Konten verloren hatten, und bei der Erstellung ihrer gefälschten Profile zufällige Namen einzufügen. Die Kommentatoren erhalten im Durchschnitt zehn Euro pro Stunde und verdienen je nach Leistung etwa 1.200 bis 1.800 Euro pro Monat. Sie bezeichnen sich auch als "Elfen", die gegen "russische Trolle" und "Orks" kämpfen. "Der Westen hat Angst vor der Wahrheit" – Wladimir Putin über die Verfolgung von RT Das Pro-Nawalny-"Elfen"-Netzwerk hat sich hauptsächlich auf den Konflikt zwischen Moskau und Kiew konzentriert. Berichten zufolge wurden die Auftragnehmer mit Links zu Beiträgen versorgt, die sie kommentieren sollten, sowie mit Listen von vorab genehmigten Argumenten. Dies führte häufig dazu, dass nahezu identische Kommentare unter denselben Beiträgen erschienen, heißt es in dem Bericht. Neben dem Russland-Ukraine-Konflikt konzentrierte sich das Netzwerk auch auf andere Vorfälle und Nachrichten aus Russland und versuchte, die Behörden in einem negativen Licht darzustellen. Die "Elfen" verfolgten auch FBK-Gegner und andere Oppositionelle, die nicht mit Nawalny übereinstimmten, während sie positive Kommentare unter den von der FBK veröffentlichten Inhalten hinterließen. FBK-Direktor Iwan Schdanow sagte, die Behauptungen, der Fonds setze auf Trolle, seien "völlig falsch". "Dieses Netzwerk hat absolut nichts mit der Antikorruptionsstiftung oder mir persönlich zu tun", schrieb er auf X (früher Twitter). "Ich bin bereit, das vor Gericht zu beweisen." Mehr zum Thema – Niger verbietet französische Sender, die Reaktion der EU ist entlarvend

