Maria Sacharowa: "Versteht Baerbock überhaupt, wovon sie redet?"

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat am Donnerstag Vorwürfe zurückgewiesen, dass Russland in Cherson Telekommunikationsinfrastruktur zerstören würde. Dies hatte Annalena Baerbock auf einer NATO-Konferenz in Berlin Anfang November behauptet. Sacharowa erinnerte in diesem Zusammenhang an das Schicksal von RT DE.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolskij, RIA Nowosti

Am 9. und 10. November fand in Berlin die erste Cybersicherheitskonferenz der NATO statt. Die dort mit einem Grußwort auftretende Außenministerin Deutschlands hat sich erneut antirussische Äußerungen geleistet und Russland unter anderem haltlos beschuldigt, die Telekommunikationsinfrastruktur von Cherson zu zerstören. Am Donnerstag hat die Sprecherin des Außenministeriums der Russischen Föderation, Maria Sacharowa, während des täglichen Pressebriefings in Moskau auf die Äußerungen Baerbocks reagiert. Rhetorisch fragte die Diplomatin: "Ich frage mich, versteht Baerbock überhaupt, wovon sie redet?" Baerbock, fuhr sie fort, habe keinerlei Beweise für die Vorwürfe gegen Russland. Andererseits könne Moskau darlegen und beweisen, wie die Regierung der BRD "russische Telekommunikationsstruktur zerstört" hat. Sacharowa erinnerte an die Geschichte des Verbots und der Blockade der Sendetätigkeit durch RT DE: "Erinnern Sie sich an den TV-Sender Russia Today in deutscher Sprache. Es waren die Machthabenden der BRD, die alles dafür getan haben, dass die Existenz und Sendetätigkeit dieses Fernsehkanals unmöglich wird. Von Anfang an haben sie der deutschen Gesellschaft ein negatives Image des Senders propagiert. Behörden versuchten, die Bankkonten des Senders zu blockieren und Dienstleistungen zu seinen Gunsten zu unterbinden. Dann weigerten sie sich, RT DE eine Sendelizenz zu erteilen. Im September 2021 hat die Videoplattform YouTube auf aktives Betreiben Berlins die Kanäle von RT DE ohne Wiederherstellungsmöglichkeit gelöscht. Am 16. Dezember 2021, keine 5 Stunden nach Beginn des Sendebetriebs, wurde auch der Kanal blockiert, auf dem ausschließlich Liveübertragungen der Programme von RT DE liefen." Maria Sacharowa erinnerte auch an die Maßnahmen der EU zur Unterbindung der Ausstrahlung von RT DE, die diese am 2. Februar 2022 getroffen hatte. Und auch daran, dass die Produktionsgesellschaft von RT DE im Frühjahr 2023 aufgrund der geschaffenen unmöglichen Rahmenbedingungen den Betrieb einstellen musste. Abschließend fragte Sacharowa, warum Annalena Baerbock nicht über die Methoden berichtet hat, die Deutschland zur Verhinderung der Arbeit unliebsamer Medien anwendet. "Erfahrung haben sie ja." Mehr zum Thema - Luxemburgisches Tageblatt: "Und RT? Lacht sich ins Fäustchen"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.